Eduskunnassa puitiin tänään opposition vaihtoehtojabudjetteja. SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja sanoo demokratialle olevan hyväksi, että myös oppositio tuo vaihtoehtonsa avoimesti arvioitavaksi. DEMOKRAATTI Demokraatti

Siihen entisen ulkoministerin kehut sitten jäävätkin Facebook-päivityksessä.

”Kokoomuksen vaihtoehto on kiitettävän selvä: otetaan opiskelijoilta, työttömiltä ja kaikista köyhimmiltä ja annetaan keski- ja hyvätuloisille. Kuten Matias Mäkynen on laskenut, osoittaa kokoomuksen budjetti kansanedustajille ja muille ylimmän tulokymmenyksen ihmisille tuhat euroa lisää. Tätä tietoa on syytä levittää mahdollisimman laajalle.”

Tuomioja kirjoittaa, että perussuomalaiset puolestaan leikkaisivat kehitysyhteistyöstä ja maahanmuutosta ja antaisivat fossiilisia polttoaineita käyttäville.