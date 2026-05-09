Kokoomuksen visiossa halutaan luopua terveyskeskusajattelusta – tilalle omalääkärimalli

Kokoomus on julkistanut puoluehallituksen esityksen puolueen tavoiteohjelmaksi. Siinä esitellään puolueen visio 2040-luvulle. Kokoomus visioi monenlaisia uudistuksia yhteensä 92-sivuisessa ohjelmassaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ohjelmassa ehdotetaan muun muassa, että kuntarakennetta kehitetään joko kuntien yhdistymisen ja määrän vähenemisen kautta tai eriyttämällä tehtäviä kuntien välillä. Tehtävien eriyttäminen tarkoittaisi sitä, että kuntalaki ja muu kuntia koskeva lainsäädäntö tunnistaisivat kaksi erilaista kuntatyyppiä: ydinkunnat ja lähikunnat.

- Ydinkunnilla olisi enemmän lakisääteisiä tehtäviä ja laajempi järjestämisvastuu palveluista kuin lähikunnilla, ohjelmassa todetaan.

Ohjelma julkaistiin lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa. Pääministeri Petteri Orpo sanoi kokouksessa pitämässään puheessa olevansa innoissaan ohjelman kunnianhimosta ja rohkeudesta.

Hyvinvointialueita liikaa

Tavoiteohjelmassaan kokoomus uudistaisi myös hyvinvointialueiden rakennetta ja rahoitusta.

- Nykyinen hyvinvointialuerakenne on poliittisten päättäjien tekemä kompromissi, ei paras ratkaisu ihmisten palveluiden kannalta. Alueita on liikaa, hallinto on raskasta ja rahaa kuluu byrokratiaan hoidon sijaan. Kun resurssit ovat rajalliset, jokainen euro on käytettävä ihmisten hoitoon ja hoivaan, tavoiteohjelmassa todetaan.

Omalääkärimallista apua

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kokoomus haluaisi, että raha seuraa asiakasta ja hoidon jatkuvuus ja saatavuus ratkaistaan niin sanotulla omalääkärimallilla.

- Omalääkärimalliin siirtyminen tarkoittaa perusterveydenhuollon osalta suomalaisesta terveyskeskusajattelusta luopumista, ohjelmassa todetaan.

Laaja-alaisia terveyskeskuksia ei tarvittaisi, vaan kontaktipiste terveydenhuoltoon olisi ensisijaisesti omalääkäri-omahoitaja-työpari.

Paljon lupauksia ikäihmisille

Ohjelmassa on myös paljon ehdotuksia ikäihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi. Tämä tehtäisiin esimerkiksi helpottamalla liikunta- ja kuntoutuspalveluiden hankkimista palveluseteleillä tai kotitalousvähennystä kehittämällä.

Lisäksi ehdotetaan ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyn varmistamista. Jos kotona asuminen ei ole mahdollista heikentyneen terveyden tai toimintakyvyn takia, ikäihmisen on päästävä viipymättä asuinpaikasta riippumatta laadukkaaseen hoivaan, jossa on riittävästi moniammatillista henkilökuntaa, ohjelmassa sanotaan.

- Parannetaan vapautta valita hoitopaikka ja turvataan oikeus hoitoon lähellä omaisia.

Oppimateriaalien maksuttomuuteen rajaus

Kokoomus rajaisi toisen asteen oppimateriaalien maksuttomuuden kolmen vuoden tutkintoaikaan.

- Kannustetaan opintojen suorittamiseen tavoiteajassa ja ehkäistään opintojen tarpeetonta venymistä.

Puolue haluaisi kieltää kasvot peittävien asusteiden käytön kouluissa ja oppilaitoksissa.

- Lasten on saatava olla lapsia ja elää vapaina suomalaisessa yhteiskunnassa. Kasvot peittävät asusteet, kuten burkat ja niqabit, eivät kuulu kouluihin. Huolehditaan, ettei kenenkään tarvitse Suomessa peittää kasvojaan, ohjelmassa sanotaan.

Tavoiteohjelma hyväksytään lopullisessa muodossaan Jyväskylän puoluekokouksessa kesäkuussa.