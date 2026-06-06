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Politiikka

6.6.2026 14:05 ・ Päivitetty: 6.6.2026 14:05

Kokoomus: Emme ala ajaa feminististä politiikkaa

LEHTIKUVA / TOMMI ANTTONEN
Puolueen varapuheenjohtajaksi pyrkivä Heikki Autto sekä nykyiset varapuheenjohtajat Antti Häkkänen, Anna-Kaisa Ikonen ja Karoliina Partanen puoluekokouksessa lauantaina.

Kokoomuksen puoluekokous päätti, että se ei velvoita puoluehallitusta edistämään toiminnassaan feminististä politiikkaa, jota puolueen opiskelijanuoret olivat toivoneet.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta äänestettiin, kun Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta esitti, että puoluekokous velvoittaisi puoluehallitusta ja suosittaisi kokoomuksen eduskuntaryhmää edistämään toiminnassaan feminististä politiikkaa.

- Kokoomus on ollut ja on edelleen monessa asiassa suunnannäyttäjä. Nyt meillä on mahdollisuus nimetä se politiikka, jota olemme määrätietoisesti ja laajasti tehneet sen oikealla nimellä. Tämä on välttämätöntä, mikäli haluamme säilyttää uskottavuutemme ja viestiä puolueestamme mahdollisuuksien tasa-arvon puolestapuhujana, aloitetta perusteltiin.

KOKOUS OTTI kuitenkin saman kannan kuin puoluehallitus, joka katsoi, ettei kokoomuksen tarvitse sitoa politiikkaansa nimenomaan feminismin käsitteeseen.

Asiaa perusteltiin sillä, että feminismistä terminä on tullut poliittisessa keskustelussa monille latautunut ja jakava.

- Puoluehallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena, että kokoomuksen jo valmiiksi vahvaa mahdollisuuksien tasa-arvoa edistävää politiikkaa ryhdytään määrittelemään käsitteellä, joka voi hämärtää enemmän kuin selventää puolueen omaa viestiä, perusteluissa mainittiin.

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