Kokoomus: Näin Suomi avataan – ”On aloitettava neuvottelut matkustuskuplien luomisesta rokotepassiin perustuen”

Kokoomus on julkaissut oman keskustelunavauksensa koronan exit-linjaukseksi. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo painottaa ennakoivan johtamisen merkitystä keinona päästä eteenpäin koronakriisistä. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Hallitukselta puuttuu kokonaiskuva koronan hoitamisesta. Työntekijöiden ja yritysten pitkään jatkunut epävarmuus, jäissä oleva kulttuuri- ja tapahtuma-ala, lasten ja nuorten hyvinvointi ja yleinen väsymys koronaan ovat yhtälö, joka huutaa vastauksia. Tarvitsemme selkeitä esityksiä siitä, miten korona selätetään. Se luo uskoa tulevaan ja sitouttaa suomalaiset paremmin elämää rajoittavien koronatoimien noudattamiseen”, Orpo sanoo tiedotteessa.

Keskustelunavauksellaan kokoomus sanoo haluavansa antaa oman panoksensa niihin koronapandemian hoitamiseen liittyviin asioihin, jotka ovat poliittisten päättäjien käsissä. Siitä on tarkoituksella jätetty pois koronakriisin taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten arviointi ja niihin vastaaminen.

”Ennakoiva johtaminen tarkoittaa sitä, että katsotaan kolmea viikkoa pidemmälle ja varaudutaan tuleviin tilanteisiin. Se, kuinka nopeasti pandemiasta päästään eroon, on osin omissa käsissämme. Vaikka näkymä tulevan koronatilanteen kehittymisestä on sumea, jo nyt on varauduttava massarokottamiseen, rajoitusten purkamiseen sekä yhteiskunnan hallittuun avaamiseen.”

Orpon mukaan koronaviruksesta tai sen muunnoksista ei vieläkään tiedetä kaikkea.

”Korostamme, että olemme valmiita muuttamaan näkemystämme, mikäli asiantuntijatieto osoittaa toisenlaisia johtopäätöksiä. Korostamme myös, että näkemyksemme on muodostettu niiden tietojen valossa, jotka ovat olleet opposition saatavilla.”

Kokoomus haluaa muun muassa, että pahimmilla epidemia-alueilla on käynnistettävä laaja satunnaistestaus oireettomien taudinkantajien löytämiseksi testauskapasiteetin puitteissa.

”Suomen tulisi harkita koronan pikatestien hankkimista ja laajamittaista jakelua pahimmille epidemia-alueille oireettomien taudinkantajien löytämiseksi”, kokoomus esittää.

Suomen on kokoomuksen mukaan aloitettava myös neuvottelut matkustuskuplien luomisesta rokotepassiin perustuen. Tavoitteena on mahdollistaa mahdollisimman laaja matkustaminen rokotustodistuksen omaaville ihmisille.

Kokoomuksen listalla on kaikkiaan 20 kohtaa.