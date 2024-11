Kokoomusnaisten puheenjohtajan mukaan Pietikäisen kohtelu on käsiteltävä puolue-elimissä – “Sehän on ihan sama kuin koulukiusaaminen”

Helsingin Sanomien jutusta ilmeni hiljattain, että kokoomuksessa pitkään europarlamentaarikkona toiminut Sirpa Pietikäinen on joutunut puolueessaan epäasiallisen kommentoinnin kohteeksi. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

HS:n kuullen esimerkiksi puolueen avustajat ovat vitsailleet Pietikäisen selän takana tämän ulkonäöllä ja kyvyllä kiivetä portaita. Eräs avustaja totesi ihmettelevänsä, mistä Pietikäisen äänet tulevat: nuorena niitä kuulemma sai ulkonäöllä, mutta enää tuskin.

Pietikäinen sanoi lehdelle muun muassa, että “puolueessa on nykyään sellaista äärioikeisto-nationalismi-populismi-sekahedelmä­soppaa, että joidenkin kanssa suhde on aika hankala”. Hän näki myös, että joistain kokoomuslaisista tihkuu viha, joka kohdistuu ihmisiin, jotka puhuvat vähän heitä laveammin vaikkapa demokratiasta, maahanmuutosta tai seksuaali­vähemmistöistä.

Demokraatti ei tavoittanut istuntovapaaviikolla Kokoomusnaisten puheenjohtajaa, kansanedustaja Pihla Keto-Huovista kommentoimaan Pietikäisen tapausta, mutta tänään haastattelu onnistui eduskunnassa.

KETO-HUOVINEN painottaa, että on täysin epäasiallista, että Pietikäisen ulkonäköä on kommentoitu.

– Ei pidä mennä ylipäänsä politiikassa henkilöön.

Keto-Huovinen ei ole itse törmännyt kokoomuksessa siihen, että poliitikkojen ulkonäköä olisi kommentoitu mutta sanoo, että politiikka, koska kyseessä on kilpailulaji, ei aina pysy asiallisena puolueesta riippumatta.

– On todella ikävää, että Sirpa Pietikäinen on joutunut epäasiallisen käytöksen kohteeksi. Sirpa on tehnyt kokoomuksessa työtä pitkään, suurella sydämellä. En hyväksy henkilöön käyvää arvostelua. Asia keskustellaan läpi. Minulle jokainen kokoomuslainen on tärkeä ja arvostettu, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi viestipalvelu X:ssä 1. marraskuuta eli samana päivänä, kun Pietikäisen haastattelu Helsingin Sanomissa ilmestyi.

Ilta-Sanomat kysyi kokoomuksen puoluesihteeriltä Timo Elolta, miten kokoomus käsittelee Pietikäisen tapausta.

– Yksittäistä uutista ei käsitellä missään puolue-elimissä erikseen mitenkään. Ei aiheuta sen tyyppistä toimenpidettä, mutta varmaan käydään läpi keskustelukulttuuria, Elo kertoi.

Elo sanoi myös, että varmaan ihan normaaleissa työntekijäpalavereissa asiaa sivutaan.

KETO-HUOVINEN sanoo, että jos esimerkiksi poliitikon ulkonäköä on kommentoitu, asia pitää ehdottomasti käsitellä.

– Sille pitää minun mielestäni olla ihan täysi nollatoleranssi. Sehän on ihan sama kuin koulukiusaaminen. Emme me hyväksy sitä meidän lapsilta niin miksi me hyväksyisimme aikuisilta ihmisiltä tuollaista käyttäytymistä.

Keto-Huovinen sanoo, että puoluejohdon tehtävä on nostaa esille, millä tavalla käyttäydytään.

Hänen mielestään asia pitää käsitellä puolue-elimissä. Hän on siis eri linjoilla kuin puoluesihteeri.

– Tämmöistä ei pidä hyväksyä. Sen takia se pitää myöskin selkeästi tuoda esiin, mitä pääministeri sinänsä toikin omassa kommentissaan tähän liittyen.

Vihan tihkumista kokoomuslaisista Keto-Huovinen ei ole havainnut, mutta hän toteaa, että yhteiskunnassa keskustelukulttuuri on koventunut ja se näkyy myös puolueessa.

– Meillä on kuten aina kokoomuksessa ollut erilaisia näkemyksiä ja ne erot näkyvät myös eduskuntaryhmässä. Varmasti tällä hetkellä eduskuntaryhmässä konservatiivipuoli on vahvempi. Asioita kuitenkin muutetaan sisältäpäin.

Pietikäinen kehotti sinivihreitä ja liberaaleja kokoomuslaisia pysymään puolueessa. Vaikka Keto-Huovinen tietää, että henkilöön kohdistuva kommentointi vaikuttaa jokaiseen, hän arvostaa sitä, että pyritään vaikuttamaan puolueessa sisältäpäin.

– Sille nostan kyllä hattua, koska silloin kun puhutaan arvoista, se on aika raskasta välillä olla eri mieltä myös oman puolueen kanssa.

Keto-Huovinen painottaa, että Pietikäinen on tehnyt paljon ja hyvää työtä puolueelle keräten valtavia äänimääriä.