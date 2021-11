Kolmannet koronarokoteannokset kaikille aikuisille Britanniassa – syynä huoli omikronista

Britanniassa kaikki aikuiset voivat nyt saada kolmannen koronarokoteannoksen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maan rokotuksista vastaava komitea suosittelee kolmatta rokoteannosta annettavaksi nyt myös 18-39-vuotiaille, minkä johdosta rokote on saatavilla koko aikuisväestölle. Syynä on huoli omikronmuunnoksesta, joka on levinnyt jo useisiin maihin.

Siitä, miten nykyiset rokotteet tepsivät muunnokseen, ei ole vielä varmaa tietoa.

Lääkeyhtiö Pfizer on aloittanut jo koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan tarkoitetun rokotteen kehittämisen siltä varalta, että sen ja BionTechin nykyinen koronarokote ei tehoa varianttia vastaan, toimitusjohtaja Albert Bourla kertoo. Jo olemassaolevan rokotteen tehoa testataan parhaillaan.