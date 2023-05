Kolme suomalaista kansanedustajaa osallistuu Turkissa Etyjin vaalitarkkailuoperaatioon

Kolme suomalaista kansanedustajaa osallistuu tulevana viikonloppuna Etyjin vaalitarkkailuoperaatioon Turkissa. Presidentin- ja parlamenttivaalit järjestetään maassa sunnuntaina. DEMOKRAATTI Demokraatti

Turkkiin matkustavat Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) ja valtuuskunnan jäsenet Eeva-Johanna Eloranta (sd.) ja Jouni Ovaska (kesk.).

Eduskunnan tiedotteen mukaan Koskinen ja Ovaska seuraavat vaaleja Turkin pääkaupungissa Ankarassa, ja Eloranta Izmirissä.

Turkin vaaleissa valitaan maalle presidentti ja kuusisataa kansanedustajaa seuraavaksi viisivuotiskaudeksi. Presidentinvaaleissa on istuvan presidentin Recep Tayyip Erdoganin lisäksi kolme muuta ehdokasta. Parlamenttivaaleissa 24 puoluetta on asettanut ehdokkaita. Vaalien oli alun perin tarkoitus olla kesäkuussa, mutta Erdogan aikaisti niitä viidellä viikolla.

ETYJIN demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston Odihrin tarkkailijat ovat olleet Turkissa huhtikuun alusta lähtien seuraamassa vaaleihin valmistautumista.

– Vaalipäivän lähestyessä maahan saapuu lisäksi joukko lyhytaikaisia vaalitarkkailijoita, joista osa on Etyj-maiden kansanedustajia. He perehtyvät vaalien järjestelyihin ja ennakkoasetelmiin tapaamalla vaaliviranomaisia sekä puolueiden, kansalaisjärjestöjen, median ja Odihrin edustajia. Sunnuntaina he seuraavat vaalitoimitusta ja ääntenlaskentaa vaalipaikoilla, tiedotteessa kerrotaan.