Ulkomaat
18.5.2026 05:40 ・ Päivitetty: 18.5.2026 05:59
Konservatiivinen avioliittolaki sai mielenosoittajat kaduille Kiovassa
Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus: sateenkaariaktivistit protestoivat Kiovassa hallituksen esittämää uutta tiukkaa siviilioikeuslakia vastaan.
Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliitot kiellettyinä.
Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä harkinnanvaraisia päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Tätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöt ovat moittineet kansalaisten oikeusturvan kannalta liian epämääräiseksi.
HALLITUS on perustellut lakia sillä, että se yhdenmukaistaisi monia muita kansalaisten oikeuksia EU-maiden lainsäädännön kaltaisiksi.
Vastustajat pitävät esityksen avioliittopykäliä muotoiluiltaan kuitenkin vaarallisina ja EU:n perusoikeuksien vastaisina.
Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat Ukrainassa kiellettyjä tälläkin hetkellä, mutta pari vuotta sitten tehdyn Kiovan sosiologian instituutin kyselyn mukaan yli 70 prosenttia ukrainalaisista kannattaa vähemmistöille yhdenvertaisia parisuhdeoikeuksia muiden kanssa.
Osallistujat aloittivat mielenosoituksensa parlamenttitalon läheisessä puistossa pitämällä minuutin hiljaisen hetken Venäjän hyökkäyssodassa kaatuneille sotilaille.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.