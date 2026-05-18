Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

18.5.2026 05:40 ・ Päivitetty: 18.5.2026 05:59

Konservatiivinen avioliittolaki sai mielenosoittajat kaduille Kiovassa

LEHTIKUVA / AFP
Kiovassa saa osoittaa mieltään sodasta huolimatta. Kuva on sunnuntain 17.5. mielenosoituksesta.

Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus: sateenkaariaktivistit protestoivat Kiovassa hallituksen esittämää uutta tiukkaa siviilioikeuslakia vastaan.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien ihmisten avioliitot kiellettyinä.

Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä harkinnanvaraisia päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Tätä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen järjestöt ovat moittineet kansalaisten oikeusturvan kannalta liian epämääräiseksi.

HALLITUS on perustellut lakia sillä, että se yhdenmukaistaisi monia muita kansalaisten oikeuksia EU-maiden lainsäädännön kaltaisiksi.

Vastustajat pitävät esityksen avioliittopykäliä muotoiluiltaan kuitenkin vaarallisina ja EU:n perusoikeuksien vastaisina.

Samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat Ukrainassa kiellettyjä tälläkin hetkellä, mutta pari vuotta sitten tehdyn Kiovan sosiologian instituutin kyselyn mukaan yli 70 prosenttia ukrainalaisista kannattaa vähemmistöille yhdenvertaisia parisuhdeoikeuksia muiden kanssa.

Osallistujat aloittivat mielenosoituksensa parlamenttitalon läheisessä puistossa pitämällä minuutin hiljaisen hetken Venäjän hyökkäyssodassa kaatuneille sotilaille.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
18.5.2026
Evp-upseeri: Nämä tekniset yksityiskohdat drooniepäilyissä ovat yhä mysteeri
Lue lisää

Rane Aunimo

Toimituksen kommentit
17.5.2026
Tätä SDP:n jäsenet haluavat – puoluejohto sanoo ”ei” vaalitavan muutokselle
Lue lisää

Janne Riiheläinen

Kolumnit
15.5.2026
Janne Riiheläinen: Venäjän riskienottohalu käy yhä vaarallisemmaksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU