Korkein oikeus: Turun Sanomien päätoimittaja ei syrjinyt pyörätuolivierailijaa

Korkein oikeus (KKO) on määrännyt Turun Sanomat maksamaan hyvitystä sähköpyörätuolilla liikkuneelle miehelle, joka ei voinut osallistua lehden järjestämään kirjaklubiin. Tarkoituksellisesta syrjinnästä ei kuitenkaan ollut oikeuden mukaan kyse.

Nyt päättynyt pitkä oikeusprosessi koski lehden alkuvuodesta 2018 järjestämiä TS Kirjaklubin haastattelu- ja keskustelutilaisuuksia. Tapahtumia järjestettiin aluksi ravintolassa, jonka sisäänkäynnissä oli portaat. Niiden takia sähköpyörätuolilla liikkunut mies ei päässyt tilaan sisälle.

Syyttäjä vaati lehtiyhtiölle ja Turun Sanomien entiselle päätoimittajalle Kari Vainiolle tuomiota vierailijan syrjinnästä. Käräjäoikeudessa Vainio oli tuomittu syrjinnästä sakkorangaistukseen, mutta hovioikeus hylkäsi syytteen.

Tiistaina antamassaan tuomiossa korkein oikeus totesi, että sähköpyörätuolilla liikkunut mies oli vammaisuutensa vuoksi joutunut eriarvoiseen ja muita huonompaan asemaan.

VASTAAVANA päätoimittajana tapahtuma-aikaan toimineen Vainion menettelyn moitittavuutta kuitenkin lievensi KKO:n mukaan se, että kiinteistössä sai harjoittaa ravintolatoimintaa tilan esteellisyydestä huolimatta.

Lisäksi Vainio oli ryhtynyt toimiin siitä huolehtimiseksi, että ravintolaan saataisiin pyörätuoliluiska. Luiskan toimitus oli viivästynyt, mutta se ei johtunut Vainiosta.

Sähköpyörätuolilla liikkuneen miehen mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin ei myöskään ollut kokonaan estynyt, sillä ne olivat katsottavissa etäyhteydellä.

Korkein oikeus päätyi arvioinnissaan siihen, ettei miestä ollut asetettu rikoslain tarkoittamalla tavalla ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan.

Näin ollen syyte syrjinnästä pysyi hylättynä myös KKO:ssa.

KORKEIN OIKEUS kuitenkin katsoi, että hovioikeuden ei olisi pitänyt hylätä sähköpyörätuolilla liikkuneen miehen vaatimusta yhdenvertaisuuslain mukaisesta hyvityksestä.

KKO:n mukaan kirjallisuustilaisuuksien jatkamisessa esteellisissä tiloissa oli kyse yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetusta välillisestä syrjinnästä. Tilaisuudet siirrettiin myöhemmin esteettömiin tiloihin.

KKO määräsi Turun Sanomat maksamaan miehelle yhdenvertaisuuslain mukaisena hyvityksenä 2 000 euroa.

Lisäksi Turun Sanomat velvoitettiin korvaamaan miehen oikeudenkäyntikuluja eri oikeusasteissa.

Sama ihminen oli vuonna 2018 haastanut myös Yleisradion televisiotuottajan oikeuteen, koska televisio-ohjelman kuvauksiin ei päässyt pyörätuolia käyttämällä. Käräjäoikeus ratkaisi tuolloin asian Ylen hyväksi, koska tuottaja oli yrittänyt löytää liikkumisesteisiin ratkaisuja.