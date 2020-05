Korona painaa Venäjän taloutta, työttömyys uhkaa nousta kahdeksaan miljoonaan – öljyn hintasota lisää kurjuuden kierrettä

Venäjän talouden ennustetaan supistuvan tuntuvasti koronaviruspandemian värittämän kevään aikana.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Maan talous supistuu ennusteen mukaan 9,5 prosenttia kesäkuun lopussa päättyvän neljänneksen aikana, kun tilannetta verrataan viime vuoden samaan ajankohtaan.

Venäjän talouskehitysministerin Maksim Reshetnikovin mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan laskevan kuluvana vuonna viisi prosenttia.

Ministerin mukaan taloutta painavat erityisesti koronaviruksesta johtuvat maan sisäiset rajoitukset, joiden vaikutusten ennakoidaan olevan raskaimmillaan kevään aikana.

Romahduksen arvioidaan kuitenkin jäävän suhteellisen lyhytaikaiseksi: ensi vuonna talouden uskotaan kääntyvän jälleen vajaan kolmen prosentin kasvuun ja vuonna 2022 ennuste lupaa talouden palaavan kriisiä edeltävälle tasolle.

Maan keskuspankki ennusti viime kuussa, että Venäjän talous kutistuu tänä vuonna enimmillään kuusi prosenttia.

Venäjän tilastokeskus kertoi aiemmin torstaina maan teollisuustuotannon vähentyneen huhtikuussa 6,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Maa sulki huhtikuussa suuren osan työpaikoista viruksen leviämisen estämiseksi. Palkanmaksua jatkettiin presidentti Vladimir Putinin määräyksestä myös sulun aikana.

Työttömien määrän arvioidaan nousevan tänä vuonna 2,5 miljoonasta kahdeksaan miljoonaan.

Venäjällä on todettu tähän mennessä yli 317 000 koronavirustartuntaa, mikä on Yhdysvaltojen jälkeen eniten maailmassa. Viruksen liittyviä kuolemia maassa on raportoitu noin 3 100.

Suurin osa rajoituksista tuli voimaan vasta maaliskuun lopulla.

Reshetnikovin mukaan epidemiaan liittyvät rajoitukset voidaan toivon mukaan purkaa kesän loppuun mennessä.

– Olemme laskeneet elo-syyskuun rajoitusten poiston takarajaksi. Kaikki riippuu kuitenkin epidemiatilanteesta, hän sanoi.

Heinä-syyskuussa Venäjän talouden ennakoidaan supistuvan 6,3 prosenttia ja loka-joulukuussa reilut viisi prosenttia.

Ministerin mukaan ennusteessa ei ole huomioitu osaa elvytyspaketista, joka ministeriön on määrä luovuttaa käsittelyyn maanantaina.

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maan talous kasvoi 1,6 prosenttia. Suurin osa virukseen liittyvistä rajoituksista tuli voimaan vasta maaliskuun lopulla.

Oman osansa talouden kurimukseen tuo Venäjän ja Saudi-Arabian välinen öljyn hintasota, joka on laskenut merkittävästi Venäjälle keskeisen vientituotteen hintaa.

Koronaviruksen aiheuttama kysynnän romahtaminen pudotti öljyn hintaa lisää. Öljymaat ovat sopineet tuotantoleikkauksista estääkseen hintaa putoamasta lisää.

Venäjää on syytetty kuolinlukujen aliraportoinnista.

Toukokuun kuluessa Venäjä on jo luopunut osasta rajoituksia, vaikka päivittäisten uusien virustartuntojen määrä on vaihdellut kymmenen tuhannen molemmin puolin.

Venäjän viranomaisten mukaan tilanne olisi jo paranemassa.

Venäjää on syytetty erityisesti kuolinlukujen aliraportoinnista. Maan viranomaiset ovat selittäneet alhaisia lukuja sillä, että virus saapui Venäjälle suhteellisen myöhään ja maan tilastoissa huomioidaan vain varsinaiset viruksen aiheuttamat kuolemat.

Maailman koronatartuntoja seuraavan Worldometer-tilastosivuston mukaan Venäjällä on todettu väkilukuun suhteutettuna yhteensä noin 2 180 tartuntaa miljoonaa asukasta kohden. Koronaan liittyviä kuolemia on miljoonaa asukasta kohden 21.

Suomessa vastaavat suhdeluvut olivat perjantaiaamuna 1 172 ja 55.