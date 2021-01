Koronakaan ei ole pysäyttänyt muuttotrendiä Manseen – pormestari Lauri Lyly: ”Tampere on ylivoimainen ykkönen”

Pormestari Lauri Lyly (sd.) ei peittele innostustaan harppoessaan reippain askelin pitkin Tampereen ydinkeskustaa kuvauspaikasta toiseen.Hän osoittaa nostokurkien suuntaan – siellä valmistuu areena, yksi kaupungin isoista rakennushankkeista. Hämeenkadulla taas ratikkakiskot kiiltävät uutuuttaan ja Wäinö Aaltosen ikoniset Pirkkalaisveistokset ovat palanneet paikalleen Hämeensillalle. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Tampere on Suomen paras kaupunki ja kun Suomi on paras maailmassa, on Tampere maailman paras kaupunki, pormestari virnistää leveästi.

Edellisen valtuuston käynnistämän ratikan rakentamisen ensimmäinen vaihe on valmistumassa etuajassa ja ennakoitua pienemmin kustannuksin. Syksyllä valtuusto päätti jatkaa rakennusurakkaa edelleen. Siitä Lyly on erityisen ylpeä ja iloinen.

– Ratikka ei ole vain liikenneväline, vaan se on myös kaupungin kehittämisväline – ratikkareitin varsihan on rakennettu aivan täyteen. On tärkeää, että emme jätä tätä järjestelmää torsoksi, vaan teemme siitä laajan ja kuntarajat ylittävän joukkoliikenneratkaisun, joka synnyttää nauhakaupungin tälle alueelle, hän sanoo Demokraatin erikoishaastattelussa.

Kaikkein isoin asia kaupungin kannalta on tulevalla valtuustokaudella kuitenkin sote-uudistus. Katseen pitää olla jo nyt vuodessa 2023, Lauri Lyly painottaa. Hyvinvointialueiden syntymisen myötä kunnan rooli on hyvin erilainen, ja tuota roolia pitää pohtia tarkkaan jo nyt.

– Tampereellakin esimerkiksi yli puolet henkilökunnasta silloin 2023 on erilaisia opettajia. Organisaatio on hyvin erilainen – ollaan kasvattajaorganisaatio, jolla on myös elinvoimatehtävät olemassa.

Lauri Lyly katsoo, että sote-keskustelua on värittänyt liiaksi puhe rakenteista. Hän huomauttaa, että jos rakenne ratkaisisi ongelmat, olisi niiden pitänyt jo selvitä suurissa kaupungeissa, joissa palvelujen integrointia on jo viety pitkälle. Lyly toivoo, että keskustelussa keskityttäisiin nyt entistä enemmän sisältöihin.

– Että mikä on se hyvinvointialueen tehtävä käytännössä – miksi se on, mitä se on, millaiset ovat ne sen tarjoamat yhdenvertaiset palvelut kaikille. Hyvä oivallus hyvivointialueella on esimerkiksi sote-keskus – siinä on menty jo sisällön puolelle. Tämän tyyppistä kehittämistä tarvitaan lisää.

Pormestarin kuuluukin kehua kotikaupunkiaan estoitta, mutta Lylyn hehkutuksessa on tilastojen valossa selvästi myös jotain perää. Tampere nimittäin kasvaa noin kolmentuhannen hengen vuosivauhtia.

– Kun on katsottu, mihin viime vuoden ensimmäisen 10 kuukauden aikana ihmiset muuttivat, on Tampere ylivoimainen ykkönen. Tämä on tosi mielenkiintoista, että meillä muutto on pysynyt korona-aikanakin. Se on kova juttu!

Lyly uskoo, että tulevaisuuteen tähtäävä ote – tasapaino kaupunkia ja sen elinvoimaa eri tavoin kehittävien investointien ja kaupunkilaisten arjen palveluista huolehtimisen välillä – on yksi syy, miksi Tampere vetää ihmisiä puoleensa.

