Koronan saanut kansanedustaja on Katri Kulmuni – oli kertonut aiemmin Facebookissa altistuksesta

Koronatartunnan saanut kansanedustaja on keskustan entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni .

Hän antoi luvan nimensä julkistamiseen.

Eduskuntatiedotus kertoi aiemmin, että kansanedustajalla on tänään todettu koronatartunta.

Kulmuni kertoi jo 11.5. Facebookissa, että olleensa kohta viikon päivät sisätiloissa.

– Edessä on vielä toinen viikko. Olen altistunut tälle viheliäiselle koronavirukselle, jonka seurauksena minut on viranomaisen toimesta määrätty kahden viikon kotikaranteeniin. Jatkuva sisälläoleminen alkaa käydä hermoille, mutta se on pieni hinta siitä, että osaltani en tartuta ketään, Kulmuni muun muassa kirjoitti tuolloin.