Koronapassi on etenemässä huomenna eduskunnan käsittelyyn

Koronapassia koskeva hallituksen esitys on määrä antaa eduskunnalle tiistaina ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa. Koronapassi on tarkoitettu tuomaan helpotusta tilanteessa, jossa epidemia ottaisi takapakkia ja alueilla jouduttaisiin ottamaan uudestaan rajoituksia käyttöön tartuntaryppäiden tukahduttamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Koronapassia eli EU:n koronatodistusta voisi tuolloin halutessaan käyttää sisäänpääsyn edellytyksenä ja välttää sillä rajoitukset esimerkiksi tilojen käytössä. Se olisi siis vaihtoehto rajoituksille.

Koronapassi sisältää todistuksen täydestä koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatestituloksesta tai sairastetusta koronasta.

EU:n koronatodistus on saatavilla Omakannasta.

Koronapassi ulotettaisiin myös yli 12-vuotiaisiin alaikäisiin siitä huolimatta, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tätä kritisoinut.

Asiaa perustellaan sillä, että 12 vuotta on myös rokottamisen alaikäraja ja rokotukset ovat hyvässä vauhdissa.

– Sille on selvät, jo rokotusohjelman toteutuksesta tulevat epidemiologiset perusteet ja toisaalta ikärajan muutos esimerkiksi 16 vuoteen ei suoraan perustu mihinkään epidemiologiseen seikkaan ja siten se on vaikea epidemiologisesti perustella, sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) kerrotaan.

Esitysluonnoksen mukaan 12–17-vuotiailla olisi mahdollisuus tehdä koronatestejä ilmaiseksi julkisessa terveydenhuollossa, jos heillä ei ole täyttä rokotussuojaa. Sitä vanhemmille testit olisivat maksullisia ja testejä toteuttaisi yksityinen terveydenhuolto.

THL:n kanta on ollut, että lasten kohdalla koronapassin edellyttäminen saattaisi aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita esimerkiksi harrastuksissa.

Korkean riskin tilanteisiin

Yhteiskunta aiotaan avata hallituksen uuden koronastrategian mukaisesti sitten, kun rokotuskattavuus on lähelle 80 prosenttia. Näin voisi olla arviolta lokakuun puolivälissä. Laajasta pandemian torjunnasta siirrytään tuolloin alueelliseen tartuntaryppäiden sammutukseen.

Koronapassin käyttöönoton aikataulu on kiinni siitä, miten nopeasti eduskunta ehtii esityksen käsitellä.

Esitysluonnoksen mukaan koronapassia voisi käyttää vain niissä toiminnoissa, joihin kohdistuisi rajoituksia. Hybridistrategian perusteella alueilla saisi kohdistaa rajoituksia jatkossa ensisijaisesti korkean riskin tilanteisiin, joita voisivat olla esimerkiksi yökerhot ja sisätilatapahtumat, joissa ei ole istumapaikkaa.

Nämäkin rajoitukset voitaisiin ottaa käyttöön vain, jos alueellinen tai paikallinen epidemiatilanne sitä edellyttää, STM:stä tähdennetään.

Lisäksi epidemian hallinnassa suositellaan edelleen lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta, jolloin pyrittäisiin välttämään rajoitusten kohdentamista lapsiin ja nuoriin, mukaan lukien lasten ja nuorten harrastukset.

Esitysluonnokseen on tehty tarkennuksia ja korjauksia lausuntopalautteen perusteella ja kokonaisuutta on selkiytetty. THL:n lausunnon perusteella esitysluonnokseen on STT:n tietojen mukaan muutettu rokotussuojan syntymisen ajaksi 7 vuorokautta aiemman 14 vuorokauden sijaan nykyisen tiedon mukaisesti.