Koronapassin ongelmat korjaantumassa – sovellus on näyttänyt punaista aiheetta

Ainakin osa koronapassin ongelmista saataneen ratkaistua ensi viikolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tilanne on korjaantumassa niillä, jotka ovat saaneet kolmannen koronarokoteannoksen alle viikon sisällä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

THL:n koronatodistuksen lukijasovelluksessa on ollut ongelmana, että kolme rokoteannosta saanut ei ole välttämättä päässyt sisään esimerkiksi ravintolaan, vaikka rokotesuoja on ollut riittävä. Sovellus on näyttänyt punaista, jos kolmannen rokotteen saamisesta on kulunut alle seitsemän vuorokautta.

- Tätä varten ollaan tekemässä päivitystä, joka tulee saataville todennäköisesti ensi viikon alussa, kertoo tietoarkkitehti Mika Pihlajamäki THL:stä.

Tällä hetkellä Suomessa toimii koronapassina EU:n koronatodistus. Sen saa, jos on saanut täyden rokotesarjan tai sairastanut taudin kuuden kuukauden sisällä tai jos negatiivinen testitulos on korkeintaan kolme vuorokautta vanha.

Viime viikolla THL linjasi, että covid-19-taudin sairastanut voi jatkossa saada toisen rokoteannoksen, jos se on tarpeen esimerkiksi matkustamisen vuoksi. Tämä helpottaa koronapassin saamista.

THL:n mukaan tarvetta kolmosannoksille on.

Kunnissa on aloitettu kolmansien koronarokoteannosten antaminen. Rokotustahti on vilkastumassa lähiviikkoina, kun yli 60-vuotiaiden toisesta rokoteannoksen saamisesta alkaa olla kuusi kuukautta.

THL ilmoitti viime viikolla suosittelevansa, että kunnat tarjoavat kolmannen koronarokoteannoksen 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville sekä lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2. Kolmatta annosta suositellaan näille ryhmille aikaisintaan kuusi kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen.

Jo syyskuussa THL ohjeisti kuntia tarjoamaan kolmannen koronarokoteannoksen voimakkaasti immuunipuutteisille sekä henkilöille, jotka ovat saaneet rokotuksen ensimmäisten joukossa alle kuuden viikon annosvälillä.

THL:n mukaan tarvetta kolmosannoksille on, koska rokotteen suoja heikkenee asteittain toisen annoksen saamisen jälkeen.

Esimerkiksi Jyväskylässä asukkaita muistutetaan oikeudesta kolmanteen koronarokoteannokseen. Yli 80-vuotiaille soitetaan ja 60-79-vuotiaille lähetetään tekstiviesti. Kaupungissa on laskettu, että kolmanteen annokseen oikeutettuja on joulukuun loppuun mennessä noin 26 000.

Espoossa liki 60 000 henkilöä kuuluu kolmannen rokoteannoksen piiriin, kertoo Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen.

Hän uskoo, että espoolaiset ottavat aktiivisesti myös toista tehostetta.

- Me olemme nähneet, että nämä ryhmät ovat olleet hyvin aktiivisia ottamaan kaksi ensimmäistäkin annosta. Uskon, että valtaosa ottaa kyllä kolmannenkin.