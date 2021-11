Koronarajoitukset otetaan uudelleen käyttöön Norjassa – tiistaina nähtiin ennätys tartuntaluvuissa

Norja aikoo ottaa koronarajoitukset uudelleen käyttöön, koska tartuntojen määrä on kasvanut rajusti. Maa luopui kaikista rajoituksista syyskuussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Rajoituksien myötä kunnat voivat muun muassa ottaa käyttöön koronapasseja. Tällöin koronapasseja vaadittavissa paikoissa voitaisiin lieventää muita rajoituksia.

Samoin yli 18-vuotiaille ehdotetaan kolmatta rokoteannosta. Pääministeri Jonas Gahr Stören mukaan uutta koronasulkua ei kuitenkaan ole tulossa.

- Rokotus on tärkein suoja koronaa vastaan. Infektio on joukossamme useita vuosia eteenpäin. Voimme tehdä paljon yhdessä vähentääksemme viruksen leviämistä, mutta me tarvitsemme myös rokotuksen antamaa suojaa, Störe sanoi tiedotteessa.

Kunnat ovat jo aloittaneet kolmannen rokoteannosten antamisen yli 65-vuotiaille, ja nyt siis ehdotetaan kolmatta rokotetta myös 18-64-vuotiaille. Rokotukset alle 65-vuotiaille aloitettaneen ensi vuonna.

Uusiin rajoituksiin on päädytty, koska tällä viikolla on ollut runsaasti koronatartuntoja. Pandemia-ajan korkein vuorokautinen tartuntamäärä, yli 2 100, rekisteröitiin Norjassa tiistaina.