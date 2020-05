Koronarajoitukset saivat monet ravintolat hakemaan alkoholin ulosmyyntilupia – nyt lupa jo liki 1 100 ravintolalla

Pari vuotta sitten voimaan tullut uusi alkoholilaki mahdollisti ravintoloille korkeintaan 5,5 prosenttisten juomien ulosmyynnin kello 9-21 välisenä aikana.

Johannes Ijäs Demokraatti

Maaliskuun lopulla, kun hallitus valmisteli ravintoloiden sulkemista, joka toteutui lopulta 4.4., vähittäismyyntilupa oli yhteensä 887 ravintolalla.

Tuolloin Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) alueella 377 anniskeluluvallisella ravintolalla oli lupa.

Etelä-Suomen avin alkoholihallintoyksikön päällikkö Riku-Matti Lehikoinen kertoo Demokraatille, että lupien määrässä on tapahtunut korona-aikana huomattava muutos.

Nyt koko Suomessa on alkoholin vähittäismyyntilupia 1 078 ravintolalla, joista 544 Etelä-Suomen avin alueella. Lupia on siis kokonaisuudessaan liki 200 enemmän kuin ennen koronarajoituksia.

Valtaosa luvista on toistaiseksi voimassaolevia. Esimerkiksi Etelä-Suomen avin alueella toistaiseksi voimassa on 500 lupaa ja määräaikaisia lupia on 22. Määräaikainen lupa on voimassa maksimissaan vuoden.

Lehikoinen toteaa, että luvan määräaikaisuuden taustalla voivat usein olla anniskelutoiminnan harjoittajan taloudelliset epäselvyydet kuten verovelat.

– Alkoholilaki edellyttää, että ei ole verovelkoja. Vähittäismyyntilupaa hylkäävää päätöstä ei kuitenkaan tehdä aivan pienien verovelkojen takia, Lehikoinen sanoo.

Syy vähittäismyyntiluvan kasvuun on luonnollisen selvä.

– Syynä on se, että ravintolat eivät voi tällä hetkellä anniskella. Jos yrittäjä haluaa kuitenkin liiketoimintaa harjoittaa, ruoan kylkeen voi myydä ulos enintään 5,5 prosenttista alkoholijuomaa. Kun on haluttu jollain tavalla pysyä pinnalla, vähittäismyyntilupa on jonkinlainen apu asiaan. Ainakin niillä joilla take away -ruokamyynti toimii hyvin, asiakkaat saattavat ostaa mukaan myös juotavaa, Lehikoinen pohtii.

Anniskeluluvallisia ravintoloita Suomessa oli viime vuoden lopussa 9 496. Niistä nyt reilulla kymmenesosalla (11,4%) on vähittäismyyntilupa.

Hallitus linjasi eilen, että ravintolat voidaan avata ”asteittain ja tietyin edellytyksin” kesäkuun alusta.

Aluehallintovirastoissa odotetaan paraikaa tarkempia tietoja, mitä tämä tarkoittaa niiden työlle.

Hallitus on kertomassa ensi viikolla, miten ravintoloita ja kahviloita voidaan avata turvallisesti ja millaisia rajoituksia niille asetetaan.

Lehikoinen toteaa, että mikäli hallitus tekee lakimuutoksia majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annettuun lakiin, sitä valvoo poliisi.

Jos muutoksia tulee alkoholilakiin, valvojana ovat avit.

Aveissa varaudutaan joka tapauksessa siihen, että asioita tulee pöydälle muun muassa sen vuoksi, että hallituksen päätökset aiheuttanevat ravintoloille tarvetta anniskeluluvan laajennuksiin. Moni saattaa esimerkiksi haluta laajentaa terassialuetta, jotta sinne mahtuu nykyistä isompi määrä ihmisiä turvavälit huomioiden.