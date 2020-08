Koronatartuntojen ilmaantuvuudessa ja tapausmäärissä selvä nousu – huomattava ero elokuun alun ja heinäkuun alun luvuissa

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuus ja tapausmäärät ovat nousseet selkeästi elokuun alun seurantajakson aikana. Nousu on huomattavaa eritoten suhteessa heinäkuun alun lukuihin verrattuna, sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiedotteessa sanotaan.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Elokuun 3.–9. päivät kattavalla seurantajaksolla ilmoitettiin 139 uutta tapausta, kun viikon aiemmin kattavalla jaksolla tartuntoja rekisteröitiin 81. Taudin ilmaantuvuus per 100 000 asukasta oli viikot 31–32 kattavalla aikajaksolla 4,0. Aiemmalla kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 1,8 tapausta.

Viruksen tarttuvuus- eli R-luku on tällä hetkellä 1,20–1,60. Tämä tarkoittaa, että jokainen ihminen, joka on saanut tartunnan, tartuttaa keskimäärin useamman kuin yhden uuden ihmisen. Jos R-luku on alle yhden, epidemia supistuisi.

Tautitapauksia on todettu sekä kotoperäisinä että ulkomailta tuotuina. Osa uusista tapauksista on viranomaisten mukaan liitoksissa tunnettuihin tartuntaketjuihin ja tartuntaryppäisiin. Kaikkien tartuntatapausten alkuperäistä lähdettä ei kuitenkaan ole tiedossa.