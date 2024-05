“Koska nämä 100 000 uutta työpaikkaa muuttuvat todeksi?” – SDP kovisteli hallitusta virheistä talouspolitiikassa

Petteri Orpon (kok.) hallitus ei ole onnistunut kriisin keskellä luomaan näkymää paremmasta, kun katsoo suomalaisen yhteiskunnan tilaa, SDP:n kansanedustaja Riitta Mäkinen arvioi. Demokraatti Demokraatti

Hän piti puolueen ryhmäpuheenvuoron, kun hallitus vastaa tänään keskustan ja liike nytin välikysymykseen hallituksen Suomea näivettävästä talouspolitiikasta.

Kansalaispulssi-mielipidemittauksen mukaan luottamus hallitukseen on koko mittaushistorian alhaisimmalla tasolla, kansalaisten usko yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen on heikentynyt voimakkaasti ja luottamus tulevaisuuteen on pudonnut, Mäkinen muistutti.

– Hallitus ei tarjoa näkymää, jolla talouden syöksylasku pysähtyy, talouden rattaat saadaan pyörimään, työllisyys kohenee ja yhteiskunnallinen vakaus palautuu tasolle, jolla se sivistysvaltiossa on totuttu näkemään.

Hallitus jätti jo viime syksynä tulosopeutuksen työkalupakin ulkopuolelle ja alkoi toteuttaa harkitsemattomia veronkevennyksiä, Mäkinen kritisoi. Talousoppineet varoittivat tuolloin, että Suomi on ajautumassa kurjistamisen kierteeseen.

– Jotta toimintaympäristö ei olisi liian helppo, ajoi hallitus viisaudessaan työmarkkinat kaaokseen.

MÄKINEN osoitti sanansa suoraan Orpolle:

– Te seurasitte vuoden kädet taskussa rakennusalan kriisin kehittymistä, konkurssien ja työttömyyden nousua. Alkuvuoden lisätalousarviossa esitetyt täsmätoimet olivat askel oikeaan suuntaan, mutta ne tulivat liian myöhään ja olivat tilanteeseen nähden liian kevyitä.

Kehysriihessä oikeudenmukaisuus unohtui Mäkisen mukaan jälleen, kun hallitus sai kasaan joukon uusia yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia suomalaisia kurittavia menoleikkauksia.

– Hallitus on epäonnistunut talouden tasapainottamisen suhteen kaikkein tärkeimmässä – kasvun ja työllisyyden tukemisessa.

MÄKINEN muistutti valtiovarainministeri Riikka Purraa (ps.), että Suomi ei nouse sosiaaliturvan leikkauksilla.

– Kasvu edellyttää vakaata ja ennustettavaa toimintaympäristöä, vahvaa panostusta osaamiseen ja koulutukseen, työperäiseen maahanmuuttoon sekä kunnianhimoisia toimia satojen miljardien vihreiden investointien kotiuttamiseksi Suomeen. Ei ole hyväksyttävää, että kasvun sijaan Suomi käpertyy nyt sisäänpäin.

Hän muistutti Orpoa myös aiemmista puheista 100 000 uudesta työllisestä.

– Osaatteko te kertoa suomalaisille, koska nämä 100 000 uutta työpaikkaa muuttuvat todeksi? Tapahtuuko tämä ennen vai sen jälkeen, kun olette ottaneet vastuun virheistänne?

SDP ON ESITTÄNYT meno- ja tulosopeutuksia kuuden miljardin edestä. Mäkisen mukaan puolue julkaisee toukokuun aikana oman kolmen miljardin kasvupaketin vaihtoehdoksi hallituksen ponnettomalle kasvu- ja työllisyyspolitiikalle.

– Suomalaisten osaamistasoa on nostettava. Työllisyysasteen on noustava yli 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa, ja on varmistettava, että osatyökykyiset pääsevät työmarkkinoille. Tarvitsemme lisää reilua työperäistä maahanmuuttoa. TKI-toimintaa on kehitettävä, jotta se synnyttää uutta osaamista ja innovaatioita ja toteutettava energia- ja investointipolitiikkaa, jolla ohjaamme vihreät investoinnit Suomeen.

Ennen kaikkea meidän on pidettävä Suomi vakaana, niin, että kansalaiset voivat luottaa siihen, että kaikki pidetään mukana, Mäkinen painotti.

“Hallituksen näkemys taloudesta on pohjautunut liian ruusuiseen kuvaan.”

SDP:n mielestä hallituksen talouspolitiikka on epäonnistunut eikä hallitus nauti eduskunnan luottamusta.

– Hallituksen näkemys taloudesta on pohjautunut liian ruusuiseen kuvaan ja se on laiminlyönyt toimet kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Hallitus on toiminnallaan ajanut työmarkkinat kaaokseen heikentäen niin ihmisten kuin yritysten luottamusta tulevaisuuteen, Mäkinen luetteli.

Hallitus laiminlöi alun perin tulosopeutuksen julkisen talouden vahvistamisessa ja tekee nyt uusia mittavia leikkauksia, jotka edelleen painottuvat pienituloisiin, hän lisäsi.