Koska työntekijä saa eläkkeen?

Eläkkeen alkaminen on tällä hetkellä melko hyvin tiedossa. Lakisääteisen eläkevuoden täytyttyä on oikeus hakea eläkettä. Käytännössä pitää kuitenkin työskennellä tietty määrä lisäkuukausia ettei laskennallista eläkettä pienennetä. Martti Suomi Puolueosaston puheenjohtaja, Mustasaari

Nämä lisäkuukaudet johtuvat siitä, kun elinajan odote on kasvanut ja siitä johtuen on laskettu työssäoloon lisäkuukausia. Tänään eläkkeelle lähtijän pitää työskennellä noin yhden vuoden lisää saadakseen täyden eläkkeen.

40-vuotiaan pitää tämän päivän arvion mukaan olla työssä 70-71 vuoden ikäiseksi saakka. Siis työssä pitää jaksaa vielä reilu kolmekymmentä vuotta lisää. Miten työntekijä kykenee selviytymään työelämässä lisääntyvien vaatimusten mukaisesti kun vaatimukset jatkuvasti kasvavat?

Työelämässä voi olla siis henkilöitä, jotka ovat nyt 40 vuoden ikäisenä olleet työssä jo 25 vuotta. Ja heidän pitää jatkaa työtä vielä yli 30 vuotta. Työhistoriaa tulee täten yli 55 vuotta. Työelämään toki siirrytään koko ajan vanhempana opiskelun lisääntyessä. Vaikka olisi opiskellut 25 vuoden ikään saakka on sen jälkeenkin vielä raskas taakka olla työssä 46 vuotta. Kestääkö terveys?

Pitkän työhistorian tehneet työntekijät tietävät työnkuvan muuttuvan ajan mukaan. Ja muutokset työelämässä eivät ota loppuakseen vaan pikemminkin muutostahti nopeutuu. Nuoremmalla iällä muutokset ovat suhteellisen helppoja, iän karttuessa ainakin suuret työelämän muutokset ovat vaikeita.

Eläkkeelle lähtemisajaksi on säädetty eläkeikävuosi, mutta eläkkeelle lähdetään kuitenkin keskimäärin tätä määrättyä vuotta aikaisemmin. Useassa tapauksessa työntekijän terveys pettää ja eläke alkaa sairaseläkkeenä. Sairaseläkkeelle ei terveysongelmista johtuen päästä kuitenkaan helposti.

Kuten tunnettua, eläkevakuutusyhtiöt tekevät usein kieltävän päätöksen hakemukseen. Kun ikää on kertynyt lähemmäs 70 vuotta, myönnetäänkö silloinkaan työkyvyttömyyseläkettä helposti? Kielteisen eläkepäätöksen saaneella osatyökykyisellä on sitten ainoa mahdollisuus hakea työtä. Tässä asemassa työntekijä tuskin enää saa uutta työsuhdetta esimerkiksi 67 vuoden ikäisenä. Jos työntekijän fysiikka ei enää kestä työn vauhtia tai vaatimustasoa on tavallisesti edessä työkyvyttömyyden mukainen eläke.

Kun nyt työntekijältä vaaditaan pidempää työssäoloa edellä mainitulla tavalla vastaan voi tulla työelämän vaatimukset huomioon ottaen työntekijän kyky tehdä työtä. Aina ei ole kyseessä fysiikka vaan työntekijän kyky suoriutua uusista työelämän vaatimuksista ennennäkemättömän korkeaan ikään saakka. Korkealla iällä ongelma voi olla kahtaalla. Työntekijän fysiikka osaltaan ja työhön tarvittava tieto ja taito. Koulutuksen tarve kasvaa koko ajan ja työuran lopussa myös kevyemmän työn tarve.

Kirjoittaja on puolueosaston puheenjohtaja Mustasaaresta.