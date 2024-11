Kouluissa tarvitaan lapsille enemmän tukea ja ammattilaisille turvalliset työolot

Alakouluikäiset lapset tarvitsevat entistä enemmän tukea. Kotona ei välttämättä enää saa oikeaa mallia elämiseen, on paljon rikkinäisiä perheitä. Isät ja äidit asuvat eri osoitteissa ja lapsi pendelöi siinä välissä vanhempien tahdon mukaisesti. Monesti kasvatusvastuu siirtyy varhaiskasvatuksen kautta koulumaailmaan. Kim Lindström JHL:n pääluottamusmies, Lapua

Koulumaailmassa on iso joukko ammattilaisia, joiden tehtävä on tukea nuoren kehittymistä vastuulliseksi aikuiseksi. Opettajat, koulunkäynninohjaajat, kouluvalmentajat ja kuraattorit yrittävät hoitaa vastuullista tehtävää parhaansa mukaan. Ammattilaisia on paljon, mutta heidän aikansa menee usein erilaisien häiriötilanteiden selvittämiseen.

Oliko inkluusio sittenkään hyvä asia? Tukea tarvitsevia lapsia on yhä enemmän ja kun tukea tarvitsevat lapset sijoitetaan normaaleihin luokkiin, kärsivät siitä kaikki. Yhdenkin häiriötapauksen selvittämiseen kuluu aikaa ja samalla muiden oppilaiden huomio ja keskittyminen oppimiseen häiriintyy.

ENTISTÄ nuoremmat ovat myös väkivaltaisempia. Juuri kuulin tapauksesta, jossa toisella luokalla ollut poika aiheutti käytöksellään opettajalle mustan silmän.

Monesti asia jää koulun sisäisen selvittelyn alle, eikä esimerkiksi työsuojelu saa tietoa tapahtumista, jolloin se pystyisi reagoimaan. Kaikkien rehtoreiden ylpeys ei anna periksi siihen, että tapauksista tehtäisiin ilmoituksia koulun ulkopuolelle, vaan tapaukset hoidetaan koulun sisäisesti.

Ammattilaiset tarvitsevat parempia kurinpidollisia toimia avuksi tilanteisiin, enemmän oikeuksia tarvitaan muun muassa koulunkäynninohjaajille. Nyt he eivät uskalla puuttua tilanteisiin, koska vaarassa on saada syyte. Vastuu jää opettajille ja rehtoreille, eivätkä he ehdi joka tilanteissa olemaan mukana. Lisäksi välillä on tilanteita, jossa koulunkäynninohjaaja sijaistaa opettajaa, eikä vastuista ole sovittu tarkasti.

Usein kouluissa on pieni määrä oppilaita, jotka saavat koulun toiminnan sekaisin ja saavat kohtuuttoman huomion. He tietävät oikeutensa ja uhkailevat oikeustoimilla, kuvaavat kännyköillä kun ovat eskaloineet tilanteita. Näille tulee saada kuri. Ennen oli niin sanotut tarkkailuluokat, joihin heidät ohjattiin.

OLISIKO mahdotonta ottaa koulupäivän ajaksi mobiililaitteet pois ja antaa ammattilaisille enemmän työkaluja puuttua tilanteisiin. Perustaa luokkia joihin näitä häiriköitä ohjattaisiin ja osoittaa heille tarvittava tuki sinne.

Mitä se aiheuttaisi? Opiskelurauhan luokkiin, ammattilaisille työrauhan, pelkotilojen poistumisen ja vapautuneemman ilmapiirin. Lisäksi rauhattomat oppilaat saisivat riittävää tukea ja kasvaisivat yhteiskuntakelpoisiksi.

Joskus on katsottava taakse ja todettava, että kaikki uudistukset eivät onnistuneet. On palattava yksi askel taaksepäin, että voi ottaa useamman askeleen eteenpäin. Väkivalta ei kuulu kouluihin tai mihinkään ihmisten väliseen toimintaan. Ammattilaisilla on oltava turvalliset olot toimia.

Kirjoittaja on JHL:n pääluottamusmies ja puolueosaston puheenjohtaja Lapualta.