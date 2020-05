Koulut avattiin Uudessa-Seelannissa – sadattuhannet lapset lopettivat etäopiskelun

Uudessa-Seelannissa sadattuhannet lapset ovat palanneet tänään kouluun opiskeltuaan kaksi kuukautta kotona.

Demokraatti.fi/STT

Opetusministeri Chris Hipkinsin mukaan viesti vanhemmille on, että on turvallista lähettää lapset takaisin kouluun.

– Haluamme lapset kouluun, jotta he kurovat kiinni sen opin, mitä kenties ovat menettäneet, ministeri kertoi toimittajille.

Uusi-Seelanti on onnistunut rajoittamaan hyvin koronaviruksen leviämistä. Varmistettuja tartuntoja on 1 149, ja virukseen liittyviä kuolemia on rekisteröity 21. Maassa on viisi miljoonaa asukasta.

Useimmat Uuden-Seelannin sisäiset koronarajoitukset loppuivat viime viikolla, mutta koulut saivat lisäaikaa, koska pienten lasten keskuudessa koronaan liittyvien terveysohjeiden noudattaminen on vaikeampaa.