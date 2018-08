Koulutusleikkauksiin pettynyt Emma Luukko haluaa lisää lähiopetusta ammattikouluihin – ”Nyt on sysätty liikaa vastuuta työpaikoille”

– Koulutus on ovi parempaan tulevaisuuteen. Kun ja jos SDP on seuraavassa hallituksessa, koulutukseen on satsattava tuntuvasti lisää. Sipilän hallituksen koulutusleikkaukset ovat olleet kohtuuttomia, sanoo Kaakkois-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja Emma Luukko.