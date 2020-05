Kreikan turistikausi alkaa 15. kesäkuuta – kansainväliset lennot käynnistyvät heinäkuun alusta

Kreikka käynnistää turistikautensa kesäkuun 15. päivänä, maan pääministeri sanoo. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi hotellit voivat avata ovensa vieraille.

Demokraatti.fi/STT

Pääministeri Kyriakos Mitsotakis kertoi televisioidussa puheessaan, että kansainväliset lennot Kreikkaan alkavat heinäkuun alusta alkaen.

Kreikassa on todettu reilut 2 800 koronavirustartuntaa, virukseen liittyviä kuolemia on maassa raportoitu 165. Miljoonaa ihmistä kohti covid-19-tautiin on Kreikassa kuollut 16 ihmistä.

Myös Kreikan naapurimaa Bulgaria on ilmoittanut, että turistit voivat saapua maahan kesäkuun puolestavälistä alkaen.