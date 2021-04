Kriisiriihestä tulikin ratkaisuriihi – eikä se ole lainkaan yllättävää

Hallituksen kehysneuvotteluissa on löydetty sopu suurista linjoista koskien vuoden 2022 ja 2023 budjettikehystä ja työllisyystoimia. Tarkemmin asioista kerrotaan huomenna, mutta käytännössä on siis selvää, että hallitus jatkaa nykykokoonpanossa myös tästä eteenpäin. Hallituspuolueiden johtoviisikko piti puolenpäivän jälkeen tiedotustilaisuuden Kesärannassa silminnähden sopuisissa tunnelmissa. Rane Aunimo Demokraatti

Julkisuudessa kehysriihi ehdittiin nimetä kriisiriiheksi sen poikkeuksellisen pitkän keston ja median palstoilla nähtyjen vuotojen ja vuodatusten seurauksena. Päätelmiä tehtiin myös ja jopa hallitusviisikon kehonkielestä. Ovilive-lähetysten seuraamisesta tuntuu tulleen paikoin eräänlaista kansanhuvia vähän muillekin kuin politiikan heavy-usereille.

VÄHEMMÄLLE huomiolle on jäänyt se, että neuvotteluissa on ollut paljon tuttuakin kaavaa mistä tahansa merkittävistä neuvotteluista. Osapuolet nokittavat toisiaan, panttaavat ja vähän härnäävätkin nähdäkseen, missä tosiasiassa kulkee kunkin osapuolen laitimmainen raja. Toisin sanoen mitä on saatavissa ja mitä ei. Kun se on kaikilla tiedossa, kompromissilla on tapana löytyä.

On ollut huomiota herättävää, kuinka rauhallisesti ja provosoitumatta pääministeri Sanna Marin on koko neuvotteluprosessin aikana esiintynyt. Hän ei ole lähtenyt missään vaiheessa kommentoimaan neuvottelujen yksityiskohtia tahi arvioimaan muiden puolueiden kynnyskysymyksiä. Marin on toistanut pääministerimäisesti, että neuvottelut ovat vaikeat mutta ne jatkuvat, eikä mikään ole valmista ennen kuin kaikki on valmista. Tämä on selvästi turhauttanutkin osaa mediaa, koska Marin ei ole lähtenyt mukaan yhteenottoa alleviivaavaan julkisuuspeliin.