KRP: Kaapeleita katkoneen Eagle S -laivan päällystölle raskaat rikosepäilyt

Keskusrikospoliisi kertoo saaneensa valmiiksi esitutkinnan Suomenlahdella jouluna tapahtuneista kaapelinkatkomisista.

KRP sanoo epäilevänsä Eagle S -säiliöaluksen päällystön jäseniä törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.

Poliisin mukaan tapahtumien kulusta on tutkinnan perusteella tullut selkeä kuva.

Cookinsaarille rekisteröity Eagle S -säiliöalus laahasi ankkuriaan merenpohjaa pitkin, katkaisi Estlink 2 -sähkökaapelin ja vaurioitti muutamaa datakaapelia joulupäivänä 2024.

Heti kun teot huomattiin, suomalaiset viranomaiset nousivat alukseen ja ohjauttivat tankkerin ankkuriin Suomen rannikon suojaan. Alus lasteineen takavarikoitiin väliaikaisesti.

Kun Eagle S oli tutkittu, sen takavarikko purettiin ja alus pääsi jatkamaan matkaansa. Se poistui Suomen alueelta maaliskuussa.

LUULTAVASTI ankkurinlaahaus ei olisi voinut tapahtua ilman että laivalla huomattiin sitä. Ainakin päällystön olisi pitänyt ryhtyä tarpeellisiin varotoimiin ennen ja jälkeen kaapelirikkoa. Tätä puidaan aikanaan oikeudessa, mikäli juttu etenee sinne asti.

– Epäiltyjen joukossa on aluksen turvallisesta kulusta, navigoinnista ja toiminnasta vastaavat kapteeni, yliperämies ja perämies. Esitutkinnassa on selvitetty ja arvioitu muun muassa sitä, millainen vastuu kolmikolla on ollut aluksen kunnosta ja missä määrin heidän olisi pitänyt havainnoida ankkurin putoaminen mereen, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sami Liimatainen poliisin tiedotteessa.

Seuraavaksi juttu siirtyy syyteharkintaan valtakunnansyyttäjälle.