Politiikka
13.4.2026 06:52 ・ Päivitetty: 13.4.2026 06:52
KU: Ex-ministeri jättää eduskuntavaalit väliin
Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen ei lähde ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Sarkkinen kertoo asiasta Kansan Uutisten haastattelussa.
Sarkkisen mukaan päätös ei ollut helppo. Kansanedustaja sanoo, että hänen kovin poliittinen nälkänsä on kuitenkin osittain kadonnut.
Oululainen Sarkkinen on toiminut kansanedustajana vuodesta 2015 lähtien.
Viime vaalikaudella hän toimi kaksi vuotta sosiaali- ja terveysministerinä Sanna Marinin (sd.) hallituksessa.
