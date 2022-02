Kuinka auttaa ja tukea ihmisiä Ukrainassa? Useilla avustusjärjestöillä on käynnissä keräyksiä

Ukrainan sota on herättänyt halun auttaa esimerkiksi ostamalla ukrainalaisia tuotteita. Kulutusvalinnoilla on kuitenkin vaikea tukea Ukrainaa, sanoo vastuullisuusasiantuntija Maija Lumme Eettisen kaupan puolesta ry:stä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Jos katsoo Ukrainan vientiä, siellä ei ole arkisia kulutustuotteita ihan hirveästi.

Saman vahvistaa päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Päällysaho SOK Marketkaupasta. S-ryhmällä on myynnissä vain yksittäisiä ukrainalaisia tuotteita.

- Kun oikein käännettiin, löydettiin yksittäinen tuote, jota on kaupoissa: auringonkukansiemeniä linnuille.

Myös venäläisiä tuotteita on suomalaisessa vähittäiskaupassa hyvin vähän. Päällysahon mukaan S-ryhmästä ostetusta ruuasta yli 80 prosenttia on kotimaista. Muu on käytännössä eurooppalaisten ja monikansallisten yhtiöiden brändituotteita, jotka valmistetaan pitkälti Keski-Euroopassa.

Lumpeen mukaan vaateteollisuutta Ukrainassa sen sijaan on paljon. Suomalaisen Nosh Companyn vaatteista noin puolet tehdään Ukrainassa. Toimitusjohtaja Antti Järvisen mukaan tuotanto Ukrainassa on tällä hetkellä keskeytetty ja tärkeintä on ollut varmistaa tehtaiden työntekijöiden turvallisuus.

Venäläistuotteiden laajamittaiseen boikotointiin Lumme ei kannusta.

- Boikotoinnissa on nyrkkisääntö, että boikotoinnin kohteena olevalle yritykselle pitäisi kertoa, että boikotoin teitä, koska teette näin ja näin. Näkisin, että esimerkiksi EU-pakotteet, joilla täsmäpainostetaan eliitin jäseniä ja johtoa, ovat väkevämpiä. Autoilijat voivat harkita boikotoivansa Teboilia.

Teboil on venäläisen öljyjätti Lukoilin tytäryhtiö.

Sen sijaan Lumme kehottaa miettimään kulutusvalintoja laajemmin.

- Mielessä voisi olla yleisemmin kestävän yhteiskunnan ja maailman rakentaminen, jotta esimerkiksi energiaan tai veteen liittyvät konfliktit eivät yleistyisi.

- Akuutti halu osallistua tai auttaa kannattaisi ohjata avustusjärjestöjen tukemiseen.

Avustusjärjestöillä valmiit suunnitelmat kriisitilanteisiin

Monet avustusjärjestöt avasivat heti torstaina Ukraina-keräyksiä. Kirkon Ulkomaanavun keräys on humanitaarisen avun päällikön Eija Alajarvan mukaan tuottanut hyvin lahjoituksia, mutta tilanne Ukrainassa on myös avustusjärjestöjen kannalta haastava.

- Avustusjärjestöjen työntekijät ovat samassa tilanteessa kuin avustettavat: pitää suojella itseä ja perheitä ja miettiä, mihin vie perheensä turvaan.

Kirkon Ulkomaanavulla ei ole omia operaatioita Ukrainassa, vaan järjestö toimii maassa pitkään toimineiden kumppaneidensa kautta. Apu painottuu nyt perustarpeisiin. Järjestöt jakavat ruokaa, puhdasta vettä, välttämättömyystarvikkeita ja vaatteita.

Apua Ukrainaan toimittavat järjestöjen lisäksi monet yksityishenkilöt. Alajarvan mukaan kaikki apu on tarpeen ja henkilökohtaisten kanavien käyttäminen on yksi tapa saada apua perille. Hän kuitenkin muistuttaa, että ammattimaisilla avustusjärjestöillä on etukäteen tehdyt suunnitelmat, miten kriisitilanteissa toimitaan yhdessä viranomaisten ja muiden avustusjärjestöjen kanssa.

- Vastataan siihen, mitkä tarpeet ovat, eikä siihen, mikä mielikuva on. Huolehditaan, että apu menee perille ja valvotaan avun käyttöä.

Kriisin jälkeen avustusjärjestöjen työ jatkuu kehitysyhteistyönä.

- Ei niin, että mennään maahan ja muutaman viikon päästä sieltä sitten takaisin. Tästä tulee pitkäkestoinen kriisi Ukrainalle ja lähialueille, muistuttaa Alajarva.

Useilla avustusjärjestöillä on käynnissä keräyksiä

Ukrainan sodan uhreja voi tukea lahjoittamalla avustusjärjestöille.

Suomen Punainen Risti

– Tekstiviestillä ”SPR20” numeroon 16499 (viestin hinta 20 euroa)

– Mobile Payllä numeroon 10900

– Soittamalla numeroon 0600 12220 (20,28 + pvm/mpm)

– Tilille OP FI52 5000 0120 4156 73. Viite: 5186

Kirkon Ulkomaanapu

– Tekstiviestillä APU numeroon 16499 (viestin hinta 20 euroa)

– Mobile Payllä numeroon 10224

– Tilille Nordea FI33 1572 3000 5005 04. Viesti: Ukraina

Unicef

– Tekstiviestillä ”UKRAINA” numeroon 16110 (viestin hinta 20 euroa)

– Mobile Payllä numeroon 33742

Fida

– Tekstiviestillä ”FIDA10” numeroon 16155 (viestin hinta 10 euroa)

– Mobile Payllä numeroon 46003

– Tilille FI41 228 718 0000 5256. Viite: 570077

Pelastakaa Lapset