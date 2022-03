Kuinka kolminkertaistaa Suomen elintarvikevienti? Tässä Anne Bernerin resepti

Yhteinen Ruokapöytä -keskustelufoorumin tilaama selvitys elintarvikeviennin kolminkertaistamiseksi on julkaistu tänään. DEMOKRAATTI Demokraatti

Yhteinen ruokapöytä on perustettu kehittämään ruokajärjestelmän sisäistä yhteistyötä. Yhdeksi selkeimmäksi yhteistyön osa-alueeksi on tunnistettu elintarvikeviennin edistäminen. Ruokataseemme on vahvasti alijäämäinen, sen tasapainottaminen edellyttäisi viennin kolminkertaistamista. Miten se on tehtävissä? Tämän toimeksiannon Yhteinen ruokapöytä antoi Anne Bernerille.

Asiasta kerrotaan maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa. Berner tunnistaa selvityksessään useita elintarvikevientiin ja ruokajärjestelmän kansainvälistämiseen vaikuttavia tekijöitä. Ne liittyvät esimerkiksi kilpailijamaiden toimintaan, vastuullisuuteen, markkinointiin, kulutustottumuksiin tai kilpailutekijöihin.

”Keskustelut kansainvälisten toimijoiden kanssa ovat vahvistaneet käsitystä ruokakulttuurin merkityksestä viennin uskottavuudelle ja hintakilpailulle. Tällä hetkellä Suomella ei juurikaan ole maabrändiä ruokamaana, vaikka Suomea pidetäänkin kiinnostavana maana matkailun ja osin raaka-aineiden näkökulmasta.”

Innovaatiot tarjoavat Bernerin mielestä mahdollisuuden menestymiselle tulevaisuudessa. Suomessa etenkin nuori sukupolvi näkee Suomen teknologian ja digitalisaation edelläkävijämaana, ei niinkään bulkkia myyvänä maana.

”Vientimenestys ei ole kestävällä pohjalla, mikäli se perustuu bulkkiin ja halpoihin raaka-aineisiin. Harrastamme ylijäämävientiä, kun meidän tulisi viedä jalostettuja ja markkinoituja tuotteita, joihin luodaan tarinallinen haluttavuus.”

Berner esittää kaikkiaan 16 toimenpidettä viennin edistämiseksi. Berner esimerkiksi tiivistäisi vientiyhteistyötä Ruotsin kanssa entisestään. Hänen mukaansa etenkin kauratuotteet olisivat yhteinen valttikortti.