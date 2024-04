“Kukaan ei voi velvoittaa huonontavaan ratkaisuun” – Kumpula-Natri kommentoi pakkausjäteasetusta

Euroopan parlamentti äänesti tänään pakkaus- ja pakkausjäteasetuksen neuvottelusovusta. Demokraatti Demokraatti

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd.) sanoo tehneensä kovasti töitä sen eteen, että asetusehdotuksessa esitetyt kertakäyttöpakkauksissa kielletyt uusiutuvat materiaalit, kartonki-, kuitu- ja komposiittituotteet, sallitaan jatkossakin sekä mahdollistetaan niiden kierrättäminen materiaaliksi ja keskitytään kertäkäyttömuovin kieltämiseen.

– Nyt hyväksytyllä asetuksella oli parlamentin laaja tuki, mutta sen sisällössä on edelleen paljon yksityiskohtaista sääntelyä, hän toteaa tiedotteessa.

Kumpula-Natri esitti syksyllä, että komposiittimateriaaliksi lasketaan tuotteet, joissa on yli kymmenen prosenttia muovia. Hän on kuitenkin tyytyväinen, että lopullisessa asetuksessa raja tuli viiteen prosenttiin.

– Enää ei siis korkeintaan viisi prosenttia muovia sisältävää kuppia rinnasteta muovikuppiin!

SUOMALAISMEPPI kertoo odottaneensa, että esitys olisi jatkoa muovituotteiden kieltämiseksi, mutta se oli kieltämässä myös kestävämmät uusiutuvien pakkausten materiaalit.

– Nyt ravintoloissa syödessä tullaan 2030 alkaen kieltämään vain kertakäyttöiset muoviastiat. Take away -puolen sääntely pudotettiin asetuksesta kokonaan pois. Lisää aiheesta EU haluaa pienentää pakkausjätteiden kasvavaa vuorta – tätä se tarkoittaa

Uusiutuvat kuitupohjaiset materiaalit, kuten pahvituotteet ovat ympäristön kannalta kestävämpi vaihtoehto kuin alkuperäisessä esityksessä ollut painotus uudelleenkäytettäviin tuotteisiin, hän huomauttaa. Ne olisivat lisänneet öljypohjaisen kierrättämättömän muovin käyttöä.

– Nyt äänestyksessä olleessa sovussa on otettu laajemmin huomioon myös muut tuotteet ja kielletty nimenomaisesti vain muovi.

ASETUS on saanut Suomesta kritiikkiä liittyen pantti- ja pullonpalautusjärjestelmiin vaadittaviin muutoksiin, jonka mukaan osa palautettavista tuotteista on oltava uudelleenkierrätettäviä. Kumpula-Natri sanoo ymmärtävänsä hyvin huolen, koska pullonpalautusjärjestelmä toimii hyvin Suomessa.

– Velvoite kymmenen prosentin uudelleen käytettävistä pulloista (mehu, olut, vesi) alkaa vasta 2030. Suomella on aikaa hakea ratkaisu, joka ei heikennä jo hyvin toimivaa järjestelmää. Kukaan ei voi velvoittaa huonontavaan ratkaisuun. Harmittelen, ettei pullonpalautusjärjestelmä noussut yleiseen tietoisuuten silloin, kun säädöstä vielä neuvoteltiin.

EU on tehnyt tällä kaudella hyvin kunnianhimoista luonto- ja ilmastopolitiikkaa, Kumpula-Natri luonnehtii, mutta Euroopassa tuotetaan tällä hetkellä aivan liikaa jätettä.

– Tämä on ollut täysin kestämätöntä jo pitkään. Olen samaa mieltä asetuksen tavoitteen kanssa siitä, että jätemäärää on vähennettävä ja keskityttävä vahvistamaan kierrätystä, ja lisäämään uudelleenkäyttöä. Materiaalien kierrätys on paitsi ympäristö- niin myös omavaraisuusteko.