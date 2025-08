”Kukaan tässä naapurustossa ei äänestä häntä” – New Yorkin pormestariksi nousemassa oleva Zohran Mamdani jakaa mielipiteitä Brooklynissä

Yhdysvaltain suurimman kaupungin New Yorkin politiikka koki maanjäristyksen kesäkuussa, kun demokraattipuolueen pormestariesivaalit voitti lähes tuntematon kaupunginvaltuutettu, demokraattiseksi sosialistiksi itseään luonnehtiva Zohran Mamdani. Ugandassa intialaiseen perheeseen syntynyt Mamdani on kaiken päälle muslimi, mikä on järkyttänyt monia konservatiiveja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Progressiivista talouspolitiikkaa newyorkilaisille lupaileva Mamdani peittosi ruohonjuuritason kampanjoinnilla ja tehokkaalla sosiaalisen median käytöllä vastaehdokkaansa, vauraiden lahjoittajien tukeman New Yorkin osavaltion entisen kuvernöörin Andrew Cuomon.

Vaalitulos nosti Mamdanin Yhdysvaltain valtakunnallisen politiikan valokeilaan, ja republikaanipresidentti Donald Trump otti Mamdanin heti silmätikukseen.

New York on Trumpin entinen kotikaupunki, ja Trump on aiemminkin puuttunut kaupungin politiikkaan.

NEW YORK TIMESIN kartalla demokraattien pormestariesivaalien äänten jakautumisesta kaupungin kahtiajaon voi havaita selvästi muun muassa Brooklynin kolkassa, jossa naapureina olevat kaksi puiston mukaan nimettyä naapurustoa helottavat kirkkaasti eri väreissä.

Sunset Park ja Borough Park ovat toistensa naapureita, mutta eroavat toisistaan väestötieteellisesti ja poliittisesti kuin yö ja päivä.

Sunset Park on etnisesti kirjava työväenluokkainen kaupunginosa, jossa asuu runsaasti latinalaisamerikkalaisia ja aasialaisia maahanmuuttajia. Alueen esivaaliäänestäjistä selvä enemmistö tuki Mamdania.

Borough Park sen sijaan on vanhoillisten ortodoksijuutalaisten suosima alue, jonka esivaaliäänestäjät asettuivat lähes yhtenä rintamana Cuomon tueksi.

Vaikka vanhoillisten ortodoksijuutalaisten alueella Mamdanin vastustus onkin vahvaa, kaikkien juutalaisten äänestäjien keskuudessa Mamdani on silti selvästi suosituin pormestariehdokas, kertoi heinäkuussa julkaistu kysely, josta uutisoi muun muassa Newsweek.

Heinäkuussa STT vieraili näillä Brooklynin alueilla, joissa tehdyt päätökset ovat heijastuneet aina valtakunnanpolitiikkaan asti.

Sunset Parkissa kiteytyy Yhdysvaltojen kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus. Vaikka ollaan Yhdysvaltojen talouden ja kulttuurin sydämessä, moni haastatteluyritys kaatuu kielimuuriin, sillä monet vastaantulijat puhuvat sujuvasti vain espanjaa tai kiinaa.

Kauas on tultu päivistä, jolloin Brooklyn oli pääosin Euroopasta tulleiden maahanmuuttajien asuttama yhteisö. Vielä 1900-luvun alussa Sunset Parkissa eli muun muassa huomattavan suuri suomalaisyhteisö, jonka jäljiltä seudulta löytyvät yhä suomalaiset talot ”Alku” ja ”Alku Toinen”.

Suomalaistalojen korttelissa 56,9 prosenttia esivaaliäänestäjistä valitsi Mamdanin kesäkuun esivaaleissa.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

STT:N vieraillessa suomalaistalojen luona ulos astuu perheenisä ja taidetarvikekauppias Kenn Gauvin, 56. Gauvin äänesti pormestariesivaaleissa, mutta hänen ehdokkaansa ei voittanut.

- En tiedä paljoakaan (Mamdanista), koska en äänestänyt häntä. Mutta sen perusteella, mitä hänestä tiedän, suhtaudun suopeasti hänen linjaansa, ja hänellä on kansan tuki takanaan, Gauvin sanoo.

Demokraattien esivaalit ovat käytännössä aina ratkaisseet New Yorkin pormestarivalinnan, ja varsinaista vaalipäivää on pidetty lähinnä muodollisuutena. Tällä kertaa loppuvuoden yleisvaalit ovat tavallista kilpaillummat.

Esivaalit hävinnyt Andrew Cuomo aikoo yhä olla ehdolla sitoutumattomana marraskuun vaaleissa. Cuomo tosin on sanonut astuvansa syrjään, jos kannatuskyselyt eivät ole hänen puolellaan.

Kisassa ovat mukana myös New Yorkin epäsuosittu istuva pormestari Eric Adams sekä republikaanien Curtis Sliwa. Tuoreimpien kyselyiden mukaan Mamdani on johdossa.

Kenn Gauvin kertoo äänestävänsä todennäköisesti Mamdania.

- Cuomo ei kiinnosta, ja (istuva pormestari) Adams ei todellakaan kiinnosta. Äänestin Adamsia, kun hänet valittiin ensi kertaa, mutta en ole ollut tyytyväinen häneen, kuten eivät ole useimmat newyorkilaiset.

Adamsin maine meni pilalle korruptioskandaalista, ja kannatuskyselyissä istuva pormestari on jumbosijoilla. Epäiltyyn korruptioon liittyvistä syytteistä luovuttiin toukokuussa, kun Trumpin oikeusministeriö tuli Adamsin avuksi.

MAMDANIN vaalivoiton jälkeen presidentti Trump on tyylilleen uskollisesti väläytellyt tolkuttomia ajatuksia Mamdanin karkottamisesta ja New Yorkin ottamisesta liittovaltion ohjaukseen.

Mamdani on Yhdysvaltain kansalainen.

- Kamalalta se tuntuu. Ei hänen todellakaan pitäisi puuttua paikallisiin asioihin, Gauvin sanoo.

Vaikka New Yorkin pormestarivaaleissa on ennen kaikkea kyse paikallisasioista, nousi kansainvälinen politiikka silti tärkeäksi vaaliteemaksi Israelin ja palestiinalaisten konfliktin seurauksena. Kaupungissa elävät merkittävät juutalais- ja palestiinalaisvähemmistöt, ja aihe on saanut kaupungissa näkyvyyttä muun muassa Columbian yliopiston opiskelijamielenosoitusten vuoksi.

- Se on todella turhauttavaa. On vaikea valita puolta siinä, se on niin vaikeaa. En haluaisi nähdä, että ihmisiä kuolee kummallakaan puolella. Se on niin turhauttavaa, Gauvin sanoo.

Mamdani on suhtautunut kriittisesti Israeliin, ja häntä on syytetty juutalaisvastaisuudesta muun muassa siksi, että hän ei ole tuominnut protesteissa käytettyä iskulausetta ”intifadan globalisoimisesta”.

Intifada on kansannousua tarkoittava arabiankielinen sana, jolla viitataan vastarintaan Israelia kohtaan, mutta moni on tulkinnut sen juutalaisiin kohdistettavalla väkivallalla uhkaamiseksi.

BROOKLYNIN Borough Parkissa elää yksi Israelin ulkopuolisen maailman suurimmista ortodoksijuutalaisten yhteisöistä. Sunnuntai-iltapäivänä kaduilla liikkuvat ortodoksijuutalaisiin asuihin pukeutuneet vanhemmat lapsikatraineen. Katujen varsilla on useita keltaisia koulubusseja, joiden kyljissä on hepreankielistä tekstiä.

Matalan syntyvyyden Suomesta tulevalle toimittajalle lasten suuri määrä pistää silmään. Paikallislehti New York Post kutsui jo vuonna 2006 Borough Parkia ”Baby Boom” -kaupunginosaksi ortodoksijuutalaisen väestön suuren syntyvyyden vuoksi.

Useimmat tämän kaupunginosan korttelit äänestivät esivaaleissa Cuomoa yli 80-prosenttisesti. Odotettavissa on, että seudun äänestäjät ovat Mamdania vastassa myös marraskuun pormestarivaaleissa.

Kotinurkilla käyskentelevään toimittajaan paikalliset suhtautuvat penseästi, ja lähes kaikki lopettavat sananvaihdon heti, kun toimittaja ottaa nauhurin taskusta.

- En ole äänestämässä Mamdania, jos sitä olit kysymässä, huikkaa yksi haastattelusta kieltäytyvä lapsiperheen isä ohi mennessään.

EPÄLUULO Mamdania kohtaan on näillä nurkilla juurtunut syvälle.

- Hän on sataprosenttisesti juutalaisvastainen. Kukaan tässä naapurustossa ei äänestä häntä, sanoo STT:lle toinen ohimenevä mies, joka niin ikään kieltäytyy pidemmästä haastattelusta tai valokuvan ottamisesta.

Lopulta vain yksi asukas seisahtuu hetkeksi juttelemaan, vaikka valokuvattavaksi hänkään ei suostu. Kiinteistöalalla työskentelevä Jeff, 65, suhtautuu epäilevästi Mamdaniin.

- Hän muuttaa mieltänsä harva se päivä, parin viikon välein. Presidentti ei ole häneen todellakaan tyytyväinen.

- Mielestäni Eric Adams on ollut hyvä, mutta demokraatit ja liberaalit eivät pidä hänestä, joten hänet sysättiin syrjään. Mielestäni New Yorkissa ihmiset eivät käytä omaa järkeään vaan tekevän sen, mitä media käskee heitä tekemään, hän jatkaa.

Jeffin mukaan hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että kaupungin pormestari olisi muslimi.

- Se riippuu siitä, mitä hänen mielessään liikkuu. Siinä ei ole mitään vikaa, että on muslimi, mutta jos hän vihaa juutalaisia ja ryhtyy toimiin meitä vastaan, niin New Yorkissa puhkeaa varmaan uusia protesteja, eikä se ole hyvä juttu.

Hyvää vaihtoehtoa vaaleissa ei Jeffin mukaan ole lainkaan.

- Tärkeintä on löytää hyvä pormestari. Toistaiseksi kaikki kolme ehdokasta eivät ole olleet parhaasta päästä.

Lassi Lapintie / STT