Kuljetusbarometri: Polttoaineen raju hinnannousu on vakava uhka kuljetusyrityksille

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama raju polttoaineen hinnannousu on vakava uhka kuljetusyrityksille, kertoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n teettämä ylimääräinen Kuljetusbarometri. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyselyyn vastasi maaliskuussa viidessä päivässä 547 kuljetusyrittäjää, joista yhdeksän kymmenestä sanoo, että polttoaineen hinnan nousu uhkaa yrityksen tulevaisuutta.

Investoinnit uhkaavat lykkääntyä 84 prosentilla kuljetusyrityksistä, ja 38 prosenttia on laittanut vähintään osan kalustostaan seisontaan. Noin 5 prosenttia kuljetusyrityksistä on joutunut lomauttamaan henkilöstöä, ja irtisanomisia on ollut 3 prosentissa yrityksistä.

Dieselin hinta on noussut lyhyessä ajassa kymmeniä senttejä litralta kaikkien aikojen ennätyslukemiin. SKAL esittää tilanteen helpottamiseksi useita toimenpiteitä, kuten jakeluvelvoitteen määräaikaista poistamista ja dieselin polttoaineveron alentamista EU:n minimitasolle.