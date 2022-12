Kulmuni ei ollut ongelma, eikä sitä ole myöskään Saarikko

Tämä on viidessadas kirjoittamani kommentti hallituksen tukipylväspuolue keskustasta. Edellisessä lauseessa on totta ainoastaan ironia. Keskusta ei ole tukipylväs ja kommentti on kuudessadas. Simo Alastalo Demokraatti

Miksi kirjoittaa keskustasta, puolueen sekavanoloisista otteista, siitä, että omat ovat jyränneet puheenjohtajansa mahdollisesti saamelaiskäräjälaissa mutta ainakin luonnonsuojelulaissa ja puolustusministerin sijaisnimityksessä? Eikö enin osa ole jo sanottu? Palaan syyhyn hieman myöhemmin.

Ensin on pakko todeta, että minkä tahansa puolueen kuka tahansa puheenjohtaja olisi erittäin suurissa vaikeuksissa, kun kannatuslukemat (9%) povaavat putoamista isolle osalle eduskuntaryhmästä. Moni keskustan ryhmässä odottaa uralleen vähintään tulevan vaalikauden mittaista katkosta.

Yhteen hallitushiileen ei kannata puhaltaa, jos voi edistää omaa peliä omassa vaalipiirissä. Olla kansanedustaja vielä kevään jälkeenkin.

TÄTÄ taustaa vasten kannattaa tutkia maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Anne Kalmarin liikkeitä luonnonsuojelulain käsittelyssä. Sama kannattaa pitää mielessä, kun pohtii miksi puheenjohtaja Saarikko halusi Lintilän sijaistavan Kaikkosta. Pointti on edelleen varteenotettava, kun katsoo Mikko Savolan nousua seitsemän viikon puolustusministeriksi. Kaikesta tästä on jo kirjoitettu.

Myös SDP:n sähköavaus, keskiviikon 20 sentin hintakatto, on nähty Saarikon ja hänen ministerikollegansa Mika Lintilän jyräämisenä. Keskustan tupaan näyttäisi satavan lunta kuin joulukuisessa Helsingissä.

No niin, miksi kirjoitan? Siksi, että haluan antaa Saarikolle palautetta. Poliitikkojen myönteiset palautteet on tavattu toimittajapiireissä jättää kahvipöytäkeskusteluihin. Voin sanoa sen verran, että en ole mielipiteineni yksin. Saarikko on eräs tämän hetken lahjakkaimmista poliitikoista. Hänen taitonsa vain korostuu, kun puolueen muurit murenevat ja poliittista tikkaa on heitettävä silmät kiinni.

KEPU näyttäisi pettävän nykyisin säännöllisesti myös puheenjohtajansa. Silti Saarikko pärjää erinomaisesti tenteissä ja kyselytunneilla. Voi vain hämmästellä miten puheejohtajan pokka pitää julkisuudessa, vaikka puolue ja eduskuntaryhmä ovat täydessä syöksykierteessä.

Voimme gallupeja tutkimalla todeta, ettei keskustan ongelma ollut Katri Kulmuni. Vaikka perehtyisimme mittauksiin, on syytä myöntää, ettei keskustan ongelma ole myöskään Annika Saarikko.

Keskustan ahdingon pidemmän aikavälin syy on demografia, kaupunkien ja Etelä-Suomen poliittisen painoarvon kasvaminen. Toinen ja parhaillaan isompi ongelma on arvoero maakuntien ja kaupunkien välillä. Myös sukupolvi ja sukupuoli saattavat vaikuttaa.

NYKYMUODOSSAAN SDP, vihreät ja vasemmistoliitto ovat keskustan sydänmailla sellainen koktail, ettei mikään apilakoristeinen rahasalkku voi tuskaa lievittää.

Lapin kansanedustaja Markus Lohi on sanonut asian suoraan. Ei enää hallitukseen tällä pohjalla.

Keskusta on edelleen hallituksessa kolmesta syystä. Ne ovat korona, sota ja energiakriisi.