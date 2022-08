Kuluttaja-asiamies moittii Fortumia viherpesusta – ”Mainoksen väittämä on epämääräinen paremman tulevaisuuden lupaus”

Kuluttaja-asiamies on puuttunut energiayhtiö Fortumin epämääräiseen ympäristömarkkinointiin. Demokraatti.fi/STT

Kuluttaja-asiamiehen mukaan Fortumin Äiti Maa -televisiomainoksen luoma kokonaisvaikutelma oli harhaanjohtava, sillä se antoi liian myönteisen ja yksipuolisen kuvan yrityksen ympäristövaikutuksista.

Mainoksessa katsojalle luodaan kokonaisvaikutelmaa, jonka mukaan Fortumin toiminnalla on voimakkaasti myönteinen ympäristövaikutus.

Mielikuva Fortumin ympäristöystävällisyydestä jäi kuluttaja-asiamiehen mukaan mainoksessa kuitenkin epämääräiseksi.

- Mainoksen väittämä on epämääräinen paremman tulevaisuuden lupaus, joka jättää positiivisen mielikuvan, mutta ei anna kuluttajalle todellista tietoa ympäristöystävällisten valintojen tueksi, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Fortum sitoutui korjaamaan toimiaan kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla.

AIEMMIN TÄNÄ kesänä Suomen ympäristökeskus (Syke) julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan jopa puolet suomalaisista mainoksista kertoi tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista vain hyvin yleisellä tasolla.

Tutkimuksen mukaan mainosten väitteissä tuotiin esille esimerkiksi vastuullisuutta, ekologisuutta, luonnonmukaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä, mutta vain kahdeksassa prosentissa tutkituista mainoksista oli laskentatuloksia tai täsmennettyä tietoa väitteiden tueksi.

Markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, eikä väitteillä saa johtaa kuluttajia harhaan.

Ympäristömarkkinointi on viime vuosina näkynyt kuluttaja-asiamiehen toiminnassa yhä vahvemmin, kuluttaja-asiamies kertoo. Tällä hetkellä vireillä on esimerkiksi sähköyhtiö Vattenfallin ympäristömarkkinointia koskeva tapaus, jonka käsittely on vielä kesken.