Kuluttajatutkimus: Valtaosa hyväksyy kännykkäkiellon oppitunneilla – Tutkijan mukaan toteutus olisi kannattanut miettiä toisin

Peruskoulujen oppilailta kielletään mobiililaitteiden käyttö oppitunneilla ensi kuun alusta lähtien. Valtaosa suomalaisista pitää tätä oikeana ratkaisuna, selviää tuoreesta kuluttajatutkimuksesta.

Mobiililaitteiden suosio- ja hintakehitystä seuraavan Hintaoppaan teettämän kyselyn mukaan peräti 91 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että laitteiden kieltäminen oppitunneilla on hyvä päätös. Vain neljä prosenttia on päätöstä vastaan.

Lakimuutos saa eniten kannatusta 45-54-vuotiaiden keskuudessa (95 prosenttia vastaajista), mutta myös enemmistö 18-24-vuotiaista eli 75 prosenttia pitää päätöstä hyvänä ja 17 prosenttia huonona.

45 prosenttia tutkimukseen vastanneista olisi ulottanut kiellon koskemaan myös välitunteja.

– Tämän kysymyksen kohdalla ero ikäryhmien suhteen oli huomattava. 18-24-vuotiaista peräti 69 prosenttia vastustaa välituntikieltoa, ja vain 17 prosenttia kannattaa, kommentoi Hintaopas.fi-palvelun maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett tiedotteessa.

Lakimuutoksella voi olla vaikutuksia myös lapsille ja nuorille tarkoitettujen mobiililaitteiden myyntiin, mikä kiihtyy perinteisesti kesällä ennen koulujen alkua. Matinvesi-Bassettin mukaan uudistus voi saada vanhemmat arvioimaan uudestaan lasten ja nuorten tarpeita erilaisille mobiililaitteille.

VALTION taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Ramin Izadin mukaan uudistus olisi kannattanut toteuttaa satunnaistettuna kokeiluna, jotta tuloksia olisi voitu verrata koulujen välillä.

– Tutkimusnäyttö on vielä vähän hajanaista, minkä takia tämäkin uudistus olisi pitänyt aloittaa satunnaistettuna kokeiluna. Harmi, että laki toteutettiin niin, että uudistuksen tuloksia ei pystytä näyttämään toteen, hän huomauttaa tiedotteessa.

Tästä huolimatta tutkijakin arvioi, että kielto on tärkeä askel oikeaan suuntaan ja sillä on parhaimmillaan myönteinen vaikutus lasten koulunkäyntiin, mielenterveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin.

– Paljon riippuu myös siitä, johtaako uudistus laajempaan muutoksen puhelimen käytössä lapsilla ja nuorilla koulun ulkopuolella, Izadi sanoo.

Izadi on välituntien osalta samoilla linjoilla enemmistön kuluttajatutkimukseen vastanneiden kanssa.

– Opetushallitus suosittelee kouluille puhelinten rajoittamista koko koulupäivän ajaksi, vaikka laki ei sitä vaadi. Tämä on mielestäni oikea suunta.