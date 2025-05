”Kumpi maksaa Suomelle enemmän?” – Kansanedustaja ei ymmärrä työsuhdepyörien veroedun poistamista

Skinnari muistuttaa, että Suomessa on tällä hetkellä enemmän työsuhdepyöriä kuin työsuhdeautoja ja pyöräilyn vaikutus kansanterveyteen on merkittävä.

Hallitus suunnittelee työsuhdepyöräilyn veroetuuden poistamista. Tämä tarkoittaisi, että pyörän arvo lisättäisiin jatkossa työntekijän verotettavaan tuloon – jopa takautuvasti nykyisiin sopimuksiin.

– Monelle tämä tarkoittaisi tuntuvia lisäkustannuksia kesken sopimuskauden, Skinnari toteaa tiedotteessaan.

TYÖSUHDEPYÖRÄILYN suosio on kasvanut Suomessa vauhdilla ja se on lisännyt merkittävästi suomalaisten arkiliikuntaa. Yli 80 prosenttia edun saajista kertoo lisänneensä pyöräilyä. Valtaosa pyöristä on sähköavusteisia, ja etu on madaltanut kynnystä liikunnan aloittamiseen erityisesti yli 45-vuotiailla.