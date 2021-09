Kumpula-Natri: ”Erittäin vakava hyökkäys naisten oikeuksia kohtaan”

Texasin osavaltiossa astui eilen voimaan laki, joka kieltää abortin kuudennen raskausviikon jälkeen, myös esimerkiksi raiskaustapauksissa. Uusi laki estää 85–90 prosenttia Texasissa tällä hetkellä tehtävistä aborteista, arvioi aborttia tukeva kansalaisjärjestö American Civil Liberties Union Ylen mukaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri varoittaa lain seurauksista.

”Kyseessä on erittäin vakava hyökkäys naisten oikeuksia kohtaan. Laki on täysin ristiriidassa perustavanlaatuisten oikeuksien, kuten oikeuden päättää omasta kehostaan ja lisääntymisestään, kanssa. Erityisen vahingollinen laki on vähäosaisille ryhmille, sillä matkustaminen abortin vuoksi Texasin ulkopuolelle, useiden satojen kilometrien päähän, on kallista eikä kaikilla ole siihen mahdollisuutta”, Kumpula-Natri kirjoittaa Facebookissa.

Kumpula-Natri onallekirjoittanut yhdessä muiden parlamentaarikkojen kanssa kirjeen, jossa Texasin kuvernööri Gregg Abbottia vaaditaan kunnioittamaan naisten oikeuksia ja peruuttamaan vahingollisen lain.

”Kirjeellä haluamme lähettää selkeän viestin: Texasin laki murentaa sellaisia arvoja, jotka ovat tärkeitä sekä Yhdysvalloissa ja EU:ssa, kuten ihmisoikeuksia, naisten oikeuksia ja tasa-arvoa.”

Kumpula-Natrin mukaan Texasin kaltaiset lait tai poliittiset tavoitteet eivät rajoitu vain Texasiin.

”Toive paluusta menneisyyteen naisten oikeuksien kohdalla on valitettavan yleinen eikä tunne maantieteellisiä rajoja. Siksi on ehdottoman tärkeää, että olemme valmiita äänekkäästi tuomitsemaan sekä teot että sanat, jotka pyrkivät kaventamaan naisten oikeuksia niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin.”