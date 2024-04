Kumpula-Natri: EU:n maahanmuuttopaketti oli välttämätön päätös vaikeaan asiaan

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään EU:n maahanmuuttopaketin huhtikuun minitäysistunnossa. Kokonaisuus on ollut valmisteluissa lähes kymmenen vuotta. Demokraatti Demokraatti

Kokonaisuus tuo tarvittavia tarkennuksia turvapaikanhakuprosesseihin, sekä jakaa vastuuta EU-jäsenmaiden kesken, sanoo SDP:n europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri tiedotteessaan.

– Muutokset ihmisten muuttoliikkeissä vaatii Euroopalta uudistuksia, jääminen vanhojen säädösten varaan ei olisi ollut mikään ratkaisu. Kokonaisuudessa otetaan vastuuta hallitummista maahanmuutosta ja tiukkojakin toimia on mahdollisuus tarpeen vaatiessa voitava tehdä. Unioni on kuitenkin myös mantere, jonne voi tulla ja joka on ihmisille turvallinen, Kumpula-Natri toteaa jatkaa.

Hän sanoo, että kokonaisuus sisältää myös Suomelle tärkeän kriisiasetuksen tilanteisiin, jossa turvapaikanhakijoita välineellistetään osana hybridivaikuttamista.

– Tilanne itärajallamme on osoittanut, että tulemme tarvitsemaan entistä laajempia keinoja kriiseihin. Pidän tärkeänä, että saamme nyt koko EU:n Itärajalle selkeät säännöt tilanteisiin, jossa Venäjä pyrkii hybridivaikuttamisen keinoin välineellistämään turvapaikanhakijoita. Suomen kannalta asiassa on kyse erityisesti kansallisesta turvallisuudesta, Kumpula-Natri jatkaa.

– Mielestäni oli tärkeä kunnioittaa neuvottelusopua, johon olemme demariryhmänäkin sitoutuneet. Kokonaisuus on kompromissi, jossa kukaan ei voita kaikkea. Nyt hyväksytty paketti täsmentää tarvittavalla tavalla lainsäädäntöä, sekä pyrkii estämään myös järjestäytynyttä rikollisuutta kuten ihmissalakuljetusta. Uudet päivitetyt säännöt ovat parannus nykyiseen kestämättömään tilanteeseen, jossa vanhoja sääntöjä ei noudatettu. Äänestystulos osoittaa, että EU pystyy tekemään vaikeistakin asioista välttämättömiä päätöksiä,”Kumpula-Natri päättää tiedotteensa.