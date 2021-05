Kuntaliitto selvitti: Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista epäillään kuntakentällä – ”Vakava viesti”

Kuntaliiton kunnille ja kuntayhtymille suunnatusta kyselystä selviää, että kuntakentällä epäillään sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista. DEMOKRAATTI Demokraatti

Kuntaliiton kyselyn mukaan kuntien ja kuntayhtymien johto katsoo, että erityisesti uudistukseen liitetyt taloudelliset tavoitteet ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen eivät toteudu nykyesityksellä.

Kyselyyn vastanneista kunnista tai kuntayhtymistä 56 prosenttia arvioi, että tavoite kustannusten kasvun hillitsemisestä toteutuu melko tai erittäin huonosti. Vain 16 prosenttia vastanneista arvioi sen toteutuvan melko tai erittäin hyvin. Vastaajista 52 prosenttia arvioi, että sote-palveluiden saatavuus ja saavutettavuus eivät parane uudistuksen myötä.

– Kuntien vakava viesti kertoo siitä, että hallituksen esityksessä on vielä merkittäviä korjaustarpeita, jotta uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen olisi varmemmalla pohjalla, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio sanoo tiedotteessa.

– On muistettava, että sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita kannatetaan kunnissa laajasti. Kysymys on kuitenkin siitä, voidaanko tällä esitetyllä mallilla tavoitteet aidosti saavuttaa, hän jatkaa.

Kuntaliiton mukaan erityisen heikkoja arvioita kyselyssä annettiin sille, miten alueiden ja kuntien erityispiirteet on huomioitu. Vastanneista 60 prosenttia arvioi, että sote-uudistuksessa alueiden ja kuntien erityispiirteet on huomioitu melko tai erittäin huonosti. Toisaalta 44 prosenttia vastaajista antoi positiivisen arvion sille, kuinka digitalisaation mahdollisuuksien laaja hyödyntäminen on otettu uudistuksessa huomioon.

”Kyselyn perusteella kunnissa kannetaan myös huolta siitä, miten varmistetaan kuntien kyky vastata niille jäävistä tehtävistä. Kunnille jää yhä vahvasti vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin turvaamisesta. Uudistuksessa on varmistettava, että hyvinvointialueiden ja kuntien välinen yhteistyö on saumatonta.”

Usko suunnitellun aikataulun realistisuudesta jakautuu Kuntaliiton kyselyn mukaan voimakkaasti eri alueiden välillä. Suurin osa kyselyyn vastanneista kuntatoimijoista katsoivat asetetun tavoiteaikataulun mahdolliseksi omalla alueellaan.

Tavoiteaikataulu 1.1.2023 arvioitiin mahdolliseksi erityisesti sellaisilla alueilla, joissa on vapaaehtoisesti koottu järjestämisvastuuta alueellisesti yhteen. Sen sijaan useilla hajanaisesta tilanteesta lähtevillä alueilla enemmistö vastaajista ei pitänyt aikataulua realistisena. Tällaisia alueita ovat erityisesti Varsinais-Suomi, Itä-Uusimaa, Länsi-Uusimaa sekä Helsingin kaupunki.

Kuntaliiton mukaan useat vastaajat nostivat haasteeksi sen, että uudistusta ollaan toteuttamassa samanaikaisesti koronaepidemian jälkihoitovaiheen kanssa.

Kuntaliitto toteutti kyselyn kunnille ja sote-kuntayhtymille maalis-huhtikuussa 2021. Vastanneita oli yhteensä 213, joista kuntia oli 192 ja kuntayhtymiä 21.