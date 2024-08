Kuntien talousnäkymät heikkenevät – kunnallisveron kiristämiselle paineita joka toisessa kunnassa

Kuntien talousnäkymät heikkenevät nyt jyrkästi ja kunnallisvero uhkaa kiristyä joka toisessa kunnassa, Kuntaliiton talousbarometri kertoo. Demokraatti Demokraatti

Kuntaliitto kertoo tiedotteessa, että kyselyyn vastanneiden kuntien talousjohtajien arvio kuntansa taloustilanteesta tällä hetkellä on heikentynyt kevään kyselystä.

Voimakkaimmin kuntien talousjohtajien näkymä ensi vuoteen heikkenee keskisuurissa kunnissa. Barometrin mukaan myös suurten kaupunkien talousnäkymät ovat heikolla tasolla, mutta suhteessa nykytilanteeseen niiden tilanne on kuitenkin paranemassa hivenen.

– Sote-uudistuksen varjossa kuntien kustannukset kasvavat voimakkaasti ja talouden kasvu on takkuillut jo pidempään. Valtio niistää kunnilta rahaa muun muassa norminpurun varjolla ilman, että normeja vastaavasti kevennettäisiin, Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio kuvaa tilannetta tiedotteessa.

Maakunnittain arviot kunnan taloudellisesta nykytilanteesta olivat vahvimmat Lapissa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa.

Kauemmas tulevaisuuteen – 12 kuukauden päähän – katsoessa talousjohtajien tunnelmat synkkenivät lähes kaikissa maakunnissa. Eniten talousnäkymien odotetaan heikkenevän Kanta-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa. Poikkeuksena on Keski-Pohjanmaa, jossa talouden näkymien arvioidaan paranevan nykyhetkeen verrattuna.

– Joissakin kaupungeissa ja kunnissa näkymä on heikentymässä voimakkaasti, mutta joissakin on tehty jo tuntuvia sopeutusohjelmia, ja talouden näkymä on vähitellen kohenemassa, Punakallio kertoo.

VALTAOSA vastaajista ennakoi kunnassaan kohtalaisia tai huomattavia sopeutustoimia. Vain kymmenesosa talousjohtajista kertoi, ettei sopeutustoimille ole tarvetta.

Kunnallisverot uhkaavat kyselyn perusteella kiristyä joka toisessa kunnassa. Veroprosentin muutospaineita on barometrin mukaan kaikenkokoisissa kunnissa. Näkemykset verojen kiristystarpeesta vaihtelevat maakuntien välillä. Esimerkiksi Lapin kuntien talousjohtajista yli 90 prosenttia arvioi veroprosentin pysyvän ennallaan, kun taas Kanta-Hämeessä kaikissa kunnissa on korotuspainetta.

Joka neljännessä kunnassa kunnallisveroon kohdistuu yli 0,5 prosenttiyksikön nousupaine. Suurin paine on kyselyn perusteella yli 100 000 asukkaan kunnissa, pienin alle 5000 asukkaan kunnissa.

Kuntaliiton talousbarometri toteutettiin 19.-26.8. ja siihen vastasi 210 kunnan talousjohtajaa. Manner-Suomessa on 293 kuntaa.