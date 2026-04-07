7.4.2026 05:03 ・ Päivitetty: 7.4.2026 05:06

Kuun kiertäneet astronautit paluumatkalle

Astronautit saivat taas yhteyden maahan kierrettyään Kuun.

Artemis 2 -lento kävi Kuun takana ja aloitti paluumatkan kohti Maata ennätyskaukaa. Ihmiset eivät ole aiemmin käyneet avaruudessa näin pitkän etäisyyden päässä Maasta.

DEMOKRAATTI/STT

Kuun kiertävän Artemis 2 -lennon yhteydet Maahan katkesivat ja palasivat odotetusti Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä. Yhteydet Maahan katkesivat noin 40 minuutiksi, kun Orion-alus siirtyi Kuun taakse.

Katkoksen ajan nelihenkinen miehistö havainnoi Kuuta. Samalla he dokumentoivat sellaisia Kuun pinnanmuotoja, joiden osalta aiempi tuntemus perustuu enimmäkseen robottien ottamiin valokuviin.

- Onpa mahtavaa kuulla taas Maasta, astronautti Christina Koch sanoi yhteyksien palattua.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan mukaan lento kävi viestintäkatkoksen aikana kaukaisimmassa matkan aikana saavutettavassa etäisyydessä Maasta, noin 407 000 kilometrin päässä.

Ihmiset eivät aiemmin ole käyneet niin kaukana avaruudessa. Aiempi, Apollo 13-lennon etäisyysennätys vuodelta 1970 rikkoutui nyt noin 7000:lla kilometrillä.

Nyt kun alus on kiertänyt Kuun, se on teknisesti kotimatkalla Maata kohti.

SUOMEN AIKAA tiistain varhaisina tunteina astronautit näkivät myös vaiheen, jolloin Kuu peitti Auringon kokonaan.

Tänä aikana he tarkastelivat enimmäkseen pimeää Kuuta ja analysoivat Auringon koronaa eli sen ulointa kaasukehää, Nasa kertoi.

Astronautit raportoivat tunnelmistaan Nasan maanpäälliselle miehistölle ja sanoivat, että heidän oli todella hankala kuvailla näkemäänsä, kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

- Ihan sama kuinka kauan katsomme tätä, aivomme eivät pysty käsittelemään tätä edessämme olevaa kuvaa. Se on aivan upea, epätodellinen… Ei ole adjektiiveja, minun pitää keksiä jotain uusia, ei ole sanoja kuvailemaan sitä, mitä katsomme tästä ikkunasta.

Astronautit myös vitsailivat haluavansa 20 uutta superlatiivia lisättäväksi tehtävän yhteenvetoon auttamaan heitä kuvailemaan näkemäänsä paremmin.

YHDYSVALTAIN presidentti Donald Trump ylisti Artemis 2 -lennon astronautteja puhuessaan näiden kanssa Suomen aikaa varhain tiistaina.

Trump onnitteli astronautteja Kuun onnistuneesta kiertämisestä ja sanoi näiden tehneen lennollaan historiaa. Hän myös kutsui astronautit vierailulle Valkoiseen taloon.

Lennon nelihenkiseen miehistöön kuuluu kolme Nasan astronauttia sekä yksi Kanadan avaruusjärjestön astronautti.

Uutiskanava CNN:n mukaan Trump on esittänyt Nasan Artemis-ohjelmalle miljardin dollarin lisärahoitusta. Samanaikaisesti hän on kuitenkin esittänyt Nasan tiedebudjettia leikattavaksi lähes 50 prosentilla.

Kokonaisuudessaan Trumpin esitys leikkaisi Nasan budjettia vajaalla neljänneksellä.

KIRJAUDU