“Kyllä tässä on se vaara, että tilanne lähtee entisestään käsistä” – suomalaistutkijalta arvio Hamas-johtajan surman vaikutuksista

Äärijärjestö Hamasin poliittinen johtaja Ismail Haniyya surmattiin ohjusiskulla Iranin pääkaupungissa Teheranissa varhain keskiviikkoaamuna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Haniyya oli osallistunut Teheranissa Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin virkaanastujaisiin.

Hamas syytti iskusta Israelia ja sen tukijoita. Hamasin sotilaallinen siipi al-Qassam-prikaatit varoitti lausunnossaan, että Haniyyan surmalla on valtavat seuraukset alueelle ja se vie sodan uudelle tasolle.

Iranin presidentti puolestaan vannoi laittavansa tekijät katumaan.

- Iranin islamilainen tasavalta puolustaa alueellista koskemattomuuttaan, kunniaansa, ylpeyttänsä ja arvokkuuttansa ja laittaa terroristihyökkääjät katumaan pelkurimaista toimintaansa, Pezeshkian kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Myös Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei vannoi lausunnossaan ankaraa rangaistusta Israelille.

IRANILAISEN Fars-uutistoimiston mukaan Haniyya surmattiin ilmaiskulla. Haniyyan residenssiin ammuttiin uutistoimiston mukaan ilmasta laukaistava ohjus.

Iranin vallankumouskaartin mukaan myös Haniyyan henkivartija kuoli iskussa.

Lähi-idän instituutin säätiön tutkija Antti Tarvainen pitää todennäköisenä, että isku oli Israelin tiedustelupalvelu Mossadin tekemä. Hän ei kuitenkaan lähde arvioimaan, onko kulissien takana mukana ollut mahdollisesti ollut muitakin kumppaneita, vai onko Israel kyennyt toteuttamaan iskun yksin.

- Olisi kiinnostavaa tietää, mikä Yhdysvaltain rooli on ollut, ovatko he olleet tästä tietoisia. Jos Yhdysvallat on pyrkinyt hillitsemään tätä alueellista eskalaatiota, on vaikea kuvitella, että Yhdysvallat allekirjoittaisi tällaisen toimen Israelin tekemänä, Tarvainen sanoi STT:lle.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi keskiviikkona singaporelaiselle uutiskanavalle, että Yhdysvallat ei ollut tietoinen aikeesta surmata Haniyya eikä ollut myöskään osallisena siihen.

HANIYYAN surma johtaa Lähi-idän konfliktin jonkinasteiseen eskalaatioon, Tarvainen uskoo. Hän arvioi, että vastaisku on odotettavissa sekä Hamasilta että Iranilta.

- Koska tämä tapahtui Iranin maaperällä, Iran pitää tätä luonnollisesti suurena hyökkäyksenä myös sitä kohtaan.

Tarvaisen mukaan Hamas tuskin kykenee ainakaan samantasoiseen, Israelin poliittiseen johtoon kohdistuvaan iskuun. Iran puolestaan halunnee välttää laajempaa sotaa, mutta haluaa silti antaa Israelille merkittävän vastauksen, hän arvioi.

- Eli kyllä tässä on se vaara, että tilanne lähtee entisestään käsistä Haniyyan tapon seurauksena.

Tarvaisen mukaan Haniyyan surma heikentää huomattavasti Hamasin ja Israelin välisten aseleponeuvottelujen näkymiä.

TARVAINEN arvioi, että Haniyyan surmaaminen ei aiheuta Hamasille valtavaa kriisiä tai toimintakyvyttömyyttä, vaikka kyseessä olikin merkittävä toimija.

- Hamas on liikkeenä hyvinkin valmistautunut siihen, että Israel murhaa heidän johtajiaan.

Haniyyan murha saattaa hänen mukaansa myös yhtenäistää palestiinalaisia voimakkaammin aseellisen vastarinnan taakse.

Hän uskoo myös, että pragmaattisempana pidetyn Haniyyan kuoleman myötä Hamasin linja voi entisestään koventua, sillä murhattujen Hamas-johtajien tilalle nousee usein radikaalimman ja aggressiivisemman linjan kannattajia.