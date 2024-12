Kymmeniä pidätettiin Helsingin mielenosoituksissa – Orpo: ”osa ääriryhmistä pilaa Suomen yhtenäisyyden”

Poliisi otti itsenäisyyspäivänä kiinni 41 mielenosoittajaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan 612-soihtukulkueessa oli noin 500 osallistujaa ja antifasisteja oli noin 1 500. Soihtuja kantamassa oli STT:n toimittajan mukaan myös äärioikeistoverkoston jäseniä.

Kiinni otettuja epäillään muun muassa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, virkamiehen vastustamisesta sekä niskoittelusta.

Suurin osa kiinni otetuista tullaan vapautettiin illan ja yön aikana.

STT kysyi Linnan juhlissa, pääministeri Petteri Orpolta varjostiko juhlatunnelmaa tällä viikolla keskustelu äärioikeistotaustaisesta 612-soihtukulkueesta.

Orpo sanoi, ettei pidä ollenkaan siitä, että jotkut ääriryhmät pilaavat Suomen yhtenäisyyden.

- Minusta itsenäisyys on niin arvokas asia, se yhdistää meitä suomalaisia, niin en pidä siitä yhtään, että jotkin pienet ääriryhmät pilaa sen yhtenäisyyden.

Yhtenäinen Suomi jää hänen mukaansa provokatiivisten tempausten taakse.

- En pidä mistään ääriliikkeistä, Orpo lisäsi.

Tiistaina Orpo kertoi, että on käynyt soihtukulkueesta keskustelua hallituksen sisällä. Orpo kertoi viestinsä hallitukselle olleen, että kulkueeseen ei pidä mennä.

POLIISI otti kiinni 40 mielenosoittajaa Töölöntorin tapahtumien yhteydessä. Poliisin mukaan viime vuosista poiketen osa mielenosoittajista vastusti poliisia väkivaltaisesti.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät kommentoivat aiemmin tiedotteessa poliisin ottaneen kiinni kymmeniä rauhanomaisia mielenosoittajia perusteetta.

Lisäksi poliisi otti aamupäivällä yhden miehen kiinni keskustakirjasto Oodissa päivällä järjestetyssä tapahtumassa. Poliisin mukaan mies soitti häiritsevästi musiikkia kirjastossa sisällä eikä suostunut poistumaan paikalta.

Oodissa osoitettiin mieltä rasistisen ja fasistisen sinimustan liikkeen (SML) lukupiiriä vastaan.

HELSINGISSÄ järjestettiin itsenäisyyspäivänä tuttuun tapaan kolme isompaa mielenosoitusta: SML:n Suomi herää -mielenosoitus, äärioikeistotaustainen ja kansallismielinen 612-soihtukulkue sekä Helsinki ilman natseja -vastamielenosoitus.

Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen osallistui poliisin arvion mukaan noin 1 500 ihmistä. Järjestäjien arvion mukaan osallistujia oli noin 2 000. Vastamielenosoituksen järjestivät anarkistinen A-ryhmä, antifasistinen Varisverkosto. Helsingin vasemmistonuoret ja oli yksi tapahtuman tukijoista.

612-kulkueessa oli poliisin mukaan noin 500 osallistujaa ja Suomi herää -mielenosoituksessa noin 300.

Poliisin mukaan mielenosoitukset sujuivat melko lailla odotuksien mukaisesti.

HELSINKI ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät kertoivat aiemmin perjantai-iltana olevansa ymmällään ja äärimmäisen pettyneitä poliisin toimintaan itsenäisyyspäivänä.

Järjestäjien mukaan poliisi olisi esimerkiksi työntänyt mielenosoittajia kyynärpäällä kurkkuun, mikä olisi aiheuttanut parin osallistujan pyörtymisen.

Järjestäjät luonnehtivat poliisin toimintaa mielenosoittajia kohtaan mielivaltaiseksi.

- Fasistinen ja rasistinen tapahtuma sen sijaan sallittiin olkaa kohauttamatta. Tämä on kieltämättä varsin epämiellyttävä viesti poliisin prioriteeteista, järjestäjien tiedotteessa sanottiin.

Ylen mukaan poliisihevonen kaatoi mielenosoittajan.

Poliisi myös esti STT:n toimittajaa kuvaamasta yhtä kiinniottotilannetta. Poliisi ei suostunut kommentoimaan tapausta STT:lle puhelimitse, mutta kertoi, ettei sillä ole mitään kuvaamisen kieltämiseen liittyvää käytäntöä.

POLIISI määräsi Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen päättymään jo viideltä iltapäivällä. STT:n paikalla olleen toimittajan mukaan hieman viiden jälkeen useita vastamielenosoittajia oli maassa eikä väkijoukko hajaantunut poliisin käskyistä huolimatta.

Poliisi ei halunnut päästää vastamielenosoittajia aidatulle Töölöntorille, joka oli poliisin osoittama paikka 612-soihtukulkueelle.

Poliisin mukaan osa Töölöntorin vastamielenosoittajista oli vastustanut poliisia. Poliisin mukaan osa mielenosoittajista muun muassa potki ja löi konstaapeleita, kun poliisi pyrki siirtämään mielenosoittajia kauemmaksi Töölöntorista. Lisäksi Poliisin mukaan mielenosoittajat repivät poliiseja varusteista.

Poliisi myös tutkii tapausta, jossa poliisin virka-ase yritettiin riistää. Epäiltyä ei ole otettu kiinni.

Poliisi kritisoi tiedotteessaan myös sitä, ettei se saanut perjantaina missään vaiheessa neuvotteluyhteyttä tapahtuman järjestäjään.

STT:n kysyi poliisilta perjantaina kommenttia Helsinki ilman natseja -mielenosoittajien esittämään kritiikkiin. Poliisi vastasi yleisellä tasolla, että sen tehtävänä oli turvata molemmat mielenosoitukset ja pitää Töölöntori tyhjänä.

- Kiinniotot ovat tulleet sen takia, että he eivät ole totelleet meidän käskyjämme siinä vaiheessa, kun mielenosoitus kiellettiin. Mehän emme voi arvioida sitä, mikä kenenkin agenda on tai aihe tai muuta, vaan molemmilla on yhtäläinen oikeus osoittaa mieltä.

Toisella on oikeus Töölöntoriin, mihin on syyt, sanoi ylikomisario Patrik Karlsson Helsingin poliisista STT:lle.

Poliisi linjasi ennen itsenäisyyspäivää, että mielenosoitusten samanaikainen järjestäminen Töölöntorilla ei ole mahdollista yleisen järjestyksen ja turvallisuuden takia. Poliisin mukaan Töölöntorin alue ei riitä kahden osittain vastakkaisen mielenosoituksen järjestämiseen.

612-SOIHTUKULKUE päättyi perjantaina noin iltakahdeksalta, jolloin osallistujat alkoivat poistua. Myös Helsinki ilman natseja -mielenosoitus päättyi samoihin aikoihin, ja poliisi purki Töölöntorin eristyksen.

STT:n paikalla olleen toimittajan mukaan rauhallisesti kohti Hietaniemen hautausmaata edenneen 612-kulkueen soihtuja kantamassa oli kansainvälisen äärioikeistoverkoston Active Clubin jäseniä, joilla oli kasvot pääosin peittävät pipot. Lisäksi kulkueen perällä käveli maahanmuuttovastaisen ja katupartiointitoiminnastaan tunnetun Soldiers of Odin -ryhmän takkeihin sonnustautuneita ihmisiä.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjien mukaan osa 612-soihtukulkueen osallistujista teki Töölöntorilla natsitervehdyksiä. Helsingin Sanomat on julkaissut kuvan, jossa pari kulkueen osallistujaa näyttää tekevän natsitervehdyksen.

Poliisin mukaan 612-kulkueen osallistujat sytyttivät tuleen Helsinki ilman natseja -mielenosoittajilta torille jääneitä kylttejä. Poliisi puuttui tilanteeseen ja keskeytti polttamisen.

PUOLI seitsemältä alkaneen tapahtuman aluksi kuultiin juhlapuhe kansanedustaja Teemu Keskisarjalta (ps.), joka osallistui tapahtumaan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton sijasta.

- Nykyhetken kirkkautta todistavat Töölöntorilla kansalaisten määrä ja laatu. He, jotka sanovat meitä natseiksi, puhuvat pötyä, Keskisarja sanoi ihmisjoukolle.

Keskisarja harmitteli “ääriaineksen” esittelevän viirejään ja kylttejään. Ei siitä saastu koko sankka väkijoukko, hän sanoi. Keskisarja ei tarkemmin eritellyt, mihin ihmisjoukkoon tai tunnuksiin hän viittasi. 612-kulkue on järjestäjien mukaan poliittisesti sitoutumaton.

Keskisarjan osallistuminen 612-kulkueeseen herätti runsaasti keskustelua itsenäisyyspäivän alla.

SINIMUSTAN liikkeen (SML) Suomi herää -mielenosoitus marssi aiemmin perjantaina Rautatientorilta määränpäähänsä Eduskuntatalolle.

Mielenosoituksessa kuultiin osallistujien puheenvuoroja. STT:n paikalla olleen toimittajan mukaan ensimmäinen puhuja käsitteli muun muassa väestönvaihtoa ja sitä, että ulkomaalaiset pitäisi karkottaa Suomesta.

Osallistujien joukossa oli muun muassa SML:n puheenjohtaja Tuukka Kuru ja Soldiers of Odinin takkeihin pukeutuneita ihmisiä.

Paikalla oli poliisin lisäksi myös Rajavartioston partioita.

SML ohjeisti mielenosoituksen osallistujia liittymään myöhemmin 612-kulkueeseen.

VIIME vuonna poliisi otti kiinni yli 50 ihmistä Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa Töölöntorilla sen jälkeen, kun mielenosoittajat eivät poliisin mukaan totelleet poistumiskäskyä. Poliisi oli etukäteen kieltänyt Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen Töölöntorilla, koska paikalle oli jo aiemmin ilmoitettu järjestettäväksi 612-soihtukulkue.

Eduskunnan oikeusasiamies antoi kuluvan vuoden marraskuussa päätöksensä kanteluihin, jotka koskivat poliisin toimintaa Töölöntorilla. Oikeusasiamiehen mukaan poliisin käyttämissä voimakeinoissa ei ollut moitittavaa. Hän kiinnitti kuitenkin huomiota tapaukseen, jossa poliisi ratsastaa hevosella mielenosoittajan kumoon. Hän kehotti Poliisihallitusta arvioimaan, tulisiko poliisihevoset määritellä voimankäyttövälineiksi ja niiden käyttöä ohjeistaa.