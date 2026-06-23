Kysely: Enemmistö uskoo tarvitsevansa säästöjä ja sijoituksia eläkkeensä jatkeeksi

Finanssiala ry:n teettämän kyselyn mukaan 61 prosenttia suomalaisista pitää omia säästöjä ja sijoituksia tarpeellisena lakisääteisen eläketurvan täydentäjänä. Suhtautuminen omaisuuden huomioimiseen vanhushoivan maksuissa on paljon jakautuneempaa. Demokraatti Demokraatti

Vankinta säästöjen ja sijoitusten kannatus on 36-44-vuotiaiden vastaajien keskuudessa, joista peräti 70 prosenttia on väitteen kanssa samaa mieltä.

– Suomen väestö elää keskimäärin yhä vanhemmaksi, ja yhä useammilla on edessään kymmeniä vanhuusvuosia työuran jälkeen. Riittävä toimeentulo on kyettävä varmistamaan kasvavista terveys- ja hoivamenoista huolimatta. Taloudellisen pohjan halutaan pitävän kelillä kuin kelillä, kommentoi Finanssialan toimitusjohtaja Arno Ahosniemi tuloksia tiedotteessa.

Ahosniemen mukaan vanhuuteen voi varautua esimerkiksi vapaaehtoisella lisäeläkesäästämisellä, vakuutuksilla, sijoittamisella, kotitalousvähennyksen kohdentamisella hoivapalveluihin sekä käänteistä asuntolainaa kehittämällä.

Kaikki nämä tosin edellyttävät vakituista työpaikkaa tai muuten turvattua toimeentuloa ja tiettyä tulotasoa.

KYSELYSSÄ otettiin kantaa myös omaisuuden huomioimiseen hoivapalveluissa.

Vastaajista 33 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että omaisuus, kuten omistusasunto, mökki, sijoitukset ja säästöt, pitäisi huomioida hoivapalveluiden asiakasmaksuissa nykyistä vahvemmin.

Vastaajista 43 prosenttia oli teesin kanssa osittain tai täysin eri mieltä, mutta huomiota herättää en osaa sanoa -vastausten suuri osuus: 24 prosenttia.

Aiemmin FA:n kysyessä samaa asiaa omaisuuden huomiointi hoivamaksuja määrättäessä on tiedotteen mukaan saanut huomattavasti nuivemman vastaanoton.

– Aina vain karummin sanoin käytävä keskustelu Suomen julkisen talouden tilasta on varmasti aktivoinut monien pohdintaa: riittävätkö julkiset varat kaikkiin palveluihin ja miten tilannetta voisi helpottaa, Ahosniemi pohtii.

HÄN tyrmää kuitenkin ajatuksen, että omaisuutta otettaisiin huomioon vanhushoivan asiakasmaksuissa nykyistä laajemmin.

– Se heikentäisi veronmaksumoraalia. Olisi kestämätöntä, jos valtio ensin keräisi veroja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen ja sen jälkeen käyttäisi pakolla vanhuksen omaisuutta hoivamaksujen kattamiseen. Se saattaisi johtaa omaisuuden siirtämiseen valtion ulottumattomiin. Lisäksi kannuste säästää omia eläkepäiviä varten heikkenisi.

– Mieluummin olisi kehitettävä esimerkiksi käänteistä asuntolainaa ja suunnattava kotitalousvähennystä suunnattava erityisesti hoivapalveluihin ja oman asunnon muutostöihin, jotta ikäihmiset voivat asua omassa kodissaan niin pitkään kuin he haluavat ja on mahdollista, Finanssialan johtaja sanoo.

Omaisuuden hyödyntämisen hoivapalveluihin ja kotona asumisen tukemiseen on Ahosniemen mukaan perustuttava vapaaehtoisuuteen. Hän kritisoi myös kuluneen vaalikauden päätöstä poistaa verokannustin vapaaehtoiselta eläkesäästämiseltä.

– Politiikan pohjavirrat ovat tässä asiassa kulkeneet päinvastaiseen suuntaan kuin kansalaisten tarpeet. Ilman kannusteita kynnys pitkäjänteiseen, tiettyyn ikään sidottuun eläkesäästämiseen muuttuu monille liian korkeaksi. Päätöstä on syytä tarkastella uudelleen vaalien jälkeen.