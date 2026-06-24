Politiikka
24.6.2026 04:00 ・ Päivitetty: 24.6.2026 05:10
Kysely: Lähes kaikilla puolueilla kehno maine – Syynä muiden moittiminen ja tulehtunut, näköalaton keskustelu
Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on kansalaisten mielissä heikolla tasolla. Tulos ilmenee poliittisten puolueiden Luottamus & Maine 2026 -tutkimuksessa.
Huonoimman arvosanan kyselyssä sai perussuomalaiset.
Puolueiden saamat heikot mainearvosanat kertovat siitä, että poliittinen keskustelukulttuuri Suomessa on tulehtunut, arvioi Stefan Wallin, tutkimuksen toteuttaneen Reputation and Trust Analytics -yhtiön vanhempi neuvonantaja.
- Keskustelu on ajautunut siihen, että puolueet moittivat julkisuudessa muita puolueita sen sijaan, että puhuisivat omista visioistaan, Wallin sanoo tiedotteessa.
Polarisoituneen ja visiottoman keskustelun keskellä on Wallinin mukaan vaikeaa rakentaa näkymää yhteisestä yhteiskunnasta ja seuraavan vaalikauden haasteista.
HEIKOILLA arvosanoilla on silti myös hopeareunus, hän katsoo:
- Kansalaiset eivät luota poliittisiin päättäjiin sokeasti eivätkä pelkää arvostella vallassa olevia puolueita.
Samaan aikaan Ruotsissa tehdyn tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaisia kuin Suomessa.
Wallinilla itsellään on tausta puoluepolitiikassa. Hän toimi RKP:n puheenjohtajana vuosina 2006-2012, ministerinä 2007-2012 ja kansanedustajana 2007-2019.
LUOTTAMUS & Maine on tutkimusmalli, joka mittaa organisaatioihin liitettyjä näkemyksiä muun muassa taloudesta ja vastuullisuudesta viisiportaisella arviointiasteikolla.
Puolueiden tutkimuksessa mitattiin myös ihmisten käsitystä muun muassa siitä, kuinka puolue kunnioittaa demokratian pelisääntöjä.
Puolueista Liike Nyt menestyi kyselyssä parhaiten. Se ylsi kohtalaiseen maineeseen arvosanalla 3,08, kun maksimipistemäärä oli 5.
Wallin arvioi Liike Nytin vähäisemmän näkyvyyden julkisessa keskustelussa ja riitelyssä vaikuttaneen puolueen maineeseen positiivisesti.
Maineeltaan heikoin oli perussuomalaiset arvosanalla 2,57. Muiden puolueiden mainearvosanat sijoittuivat näiden kahden välimaastoon. Maineiden keskiarvosana oli 2,83.
Tutkimus toteutettiin huhti-toukokuussa sähköisellä kyselylomakkeella, johon vastasi yli 2 500 suomalaista. Aineiston virhemarginaali on korkeintaan noin 1,94 prosenttiyksikköä suuntaansa.
STT/Petra Viitanen
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