Kysely: Lähes kaikilla puolueilla kehno maine – Syynä muiden moittiminen ja tulehtunut, näköalaton keskustelu

Huonoimman arvosanan kyselyssä sai perussuomalaiset.

Puolueiden saamat heikot mainearvosanat kertovat siitä, että poliittinen keskustelukulttuuri Suomessa on tulehtunut, arvioi Stefan Wallin, tutkimuksen toteuttaneen Reputation and Trust Analytics -yhtiön vanhempi neuvonantaja.

- Keskustelu on ajautunut siihen, että puolueet moittivat julkisuudessa muita puolueita sen sijaan, että puhuisivat omista visioistaan, Wallin sanoo tiedotteessa.

Polarisoituneen ja visiottoman keskustelun keskellä on Wallinin mukaan vaikeaa rakentaa näkymää yhteisestä yhteiskunnasta ja seuraavan vaalikauden haasteista.