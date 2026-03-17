Tiede ja teknologia

17.3.2026 06:07 ・ Päivitetty: 17.3.2026 06:07

Kysely: Suomalaiset haluavat pysyä erossa venäläisestä energiasta

Suomen ympäristökeskuksen kyselyn mukaan suomalaiset ovat yhä hyvin yksimielisiä siitä, että täällä pitää vastedeskin tulla toimeen ilman venäläistä energiaa.

Keskuksen energia- ja ilmastopolitiikan kyselyyn vastanneista 85 prosenttia sanoi, että Suomen pitää pysytellä kaikissa tilanteissa riippumattomana venäläisestä kaasusta, öljystä ja sähköstä.

– Geopoliittinen epävarmuus vaikuttaa kansalaisten energia- ja ilmastopoliittisiin näkemyksiin ja korostaa omavaraisuutta muuttuneessa turvallisuustilanteessa, sanoo keskuksen tutkija Jouni Räihä tiedotteessa.

Venäjä on käyttänyt energiavientiä valtiollisena painostusvälineenä jo ennen Ukraina-suurhyökkäystään.

Yli 80 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, ettei ilmasto- ja energiapolitiikalla saa heikentää kansallista turvallisuutta, muttei myöskään lisätä kansalaisten kuluja.

MUUTEN vastaajien selvä enemmistö sanoi kannattavansa kasvihuonepäästöjen vähentämistä, ja patistaisivat päättäjiä lisäämään ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimia.

Sen sijaan vain runsaat puolet vastanneista on sitä mieltä, että Suomen pitää yrittää pysyä vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteessaan.

Vuodenvaihteessa 2025-2026 toteutettuun kyselyyn vastasi 2 135 aikuista suomalaista.

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
17.3.2026
Analyysi: Yli kolme neljännestä työttömistä ei pääse töihin, vaikka Suomen talous kasvaisi
Lue lisää

Eero Heinäluoma

Kolumnit
16.3.2026
Eero Heinäluoma: EU on historiansa käännekohdassa, kun Trump uhkailee – tästä on nyt luovuttava
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
17.3.2026
Arvio: Harry Salmenniemestä tuskin tulee suuren yleisön kirjailijaa, mutta laatu pysyy taattuna
Lue lisää

