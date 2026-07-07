Kysely: Suomalaiset seuraavat kesäuutisia eniten lehtien verkkosivuilta – Yksi aihepiiri kiinnostaa yli muiden

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista seuraa uutisia myös kesällä sanomalehtien verkkosivuilta. Demokraatti Demokraatti

Kesällä suomalaiset kyttäävät ennen kaikkea sääkarttaa. Toinen kaikkia ikäryhmiä selvästi yhdistävä aihe on edelleen urheilu.

Tulokset selviävät viestintätoimisto Riannon toukokuun lopussa 2026 teettämästä kyselytutkimuksesta. Kyselyn mukaan uutisia seurataan lähes yhtä paljon lehtien verkkosivujen (54 prosenttia vastaajista) kuin tv-uutisten (53) kautta. Sosiaalista mediaa käyttää uutislähteenä 42 ja radiota 37 prosenttia.

Myös tv-kanavien (Yle ja MTV) verkkouutisia seuraa lähes puolet vastaajista. Paperilehdestä uutisia lukee 21 prosenttia.

TIEDOTTEESSA korostetaan, että kyselytulosten mukaan ei ole vain yhtä ylivoimaista uutiskanavaa, vaikka lehtien verkkosivut ja televisio keräävät eniten silmäpareja. Paperistakin sanomalehteä lukee joka viides.

– Radio ja puskaradiokin ovat kesällä uutislähteinä yllättävän monen suomalaisen suosikkeja. Sen sijaan sähköpostien uutiskirjeiden klikkailu ei näytä innostavan, Riannon toimitusjohtaja Riitta Auvinen sanoo tiedotteessa.

– Naiset seuraavat miehiä useammin uutisia sosiaalisen median kautta sekä ystävien ja läheisten välityksellä. Miehet suosivat enemmän televisiota, radiota ja painettuja sanomalehtiä

Hieman yli puolet sekä miehistä että naisista kuitenkin lukee uutiset lehtien verkkosivuilta.

UUTISAIHEIDEN sisältöjen kiinnostavuudessa näkyy sukupolvieroja, mutta yksi asia yhdistää kesällä iästä ja sukupuolesta riippumatta.

– Sää on kesän ylivoimaisesti kiinnostavin uutisaihe. Myös urheilu kiinnostaa kaikenikäisiä, mutta se ei nouse suosiossa aivan yhtä korkealle, Auvinen kommentoi.

Säätä ja urheilua lukuun ottamatta eri ikäpolvia kiinnostavat hyvin erilaiset uutisaiheet.

– Jos vetää mutkat suoraksi, niin ennen keski-ikää ollaan hieman kevyemmällä linjalla. Myöhemmin kiinnostus alkaa kallistua päivänpolttaviin uutisiin ja politiikkaan.

Kyselyyn vastanneet alle 45-vuotiaat ovat eniten kiinnostuneita uutisista, jotka käsittelevät viihdettä, festareita ja muita kesätapahtumia sekä ruokaa ja matkailua. Yli 45-vuotiaat seuraavat kotimaan valtakunnallisia ja paikallisia uutisia, ulkomaan uutisia ja politiikkaa.

Toukokuun lopussa tehtyyn kyselyyn vastasi tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista. Otos on sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan kansallisesti edustava.