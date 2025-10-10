Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.10.2025 06:36 ・ Päivitetty: 10.10.2025 06:36

Kysely: Suomalaisten asenne mielenterveysongelmiin jyrkentyi

iStock

Joka neljäs suomalainen ei haluaisi mielenterveyskuntoutujaa naapurikseen, käy ilmi Mielenterveyden keskusliiton tuoreesta mielenterveysbarometrista.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viime barometrissä vuonna 2023 tätä ei halunnut joka viides vastaajista. Keskusliiton mukaan asenteet mielenterveysongelmia kohtaan ovat nyt negatiivisempia kuin 14 vuoteen.

Eri-ikäisistä vastaajista mielenterveyskuntoutujiin suopeimmin suhtautuvat alle 30- ja yli 70-vuotiaat, etenkin naiset.

Mielenterveyden keskusliitto on tuottanut Mielenterveysbarometrin vuodesta 2005. Alkuvaiheessa suomalaisten jyrkät näkemykset kuntoutujiin lievenivät tasaisesti vuosi vuodelta, mutta nyt käänne kovempaan suuntaan näyttää taas alkaneen.

Yli puolet vastaajista sanoo uskovansa, että mielen sairastuminen leimaa yhä ihmistä.

Asenteiden koventuminen näkyy myös vastaajien suhtautumisessa esimerkiksi päihteiden käyttäjiin, liitto kertoo.

Tänä vuonna kyselyyn vastasi 2  049 suomalaista.

Barometri toteutettiin yhteistyössä Terapiat etulinjaan -hankkeen, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin ja Tampereen yliopiston kanssa.

