Talous
12.5.2026 10:43 ・ Päivitetty: 12.5.2026 10:43
Kysely: Turvallisuusalalla ja kaupassa toiveita talouden noususta
Palvelualoilla työskentelevien ihmisten talousodotukset ovat pysyneet alamaissa kevään aikana, uusi kysely kertoo. Turvallisuuspalveluissa ja kaupan alalla on kuitenkin jo pieniä merkkejä paremmasta.
Palvelualojen ammattiliiton Pamin tiistaina julkaiseman suhdannebarometrin vastaajista 40,5 prosenttia odottaa taloudellisen tilanteensa heikkenevän tulevan vuoden aikana. Edellisessä syystalvella tehdyssä kyselyssä näin pessimistisiä oli vain runsas kolmasosa vastaajista.
Etenkin ravintoloissa ja kiinteistöpalveluissa työskentelevät kertovat työpaikkojensa näkymien muuttuneen synkemmiksi, koska kuluttajat ja yrityksetkin vähentävät monien ”ylimääräisten” palveluiden käyttöä taantuman pelossa.
AIEMPAA TOIVEIKKAAMPIA ovat kaupan alan ihmiset. Heistä 36,1 prosenttia kertoo työnantajayrityksensä myynnin kasvaneen vuoden takaiseen verrattuna.
Tähän vaikuttaa kuluttajien ostovoiman lisääntyminen.
Turvallisuuspalveluiden työntekijät ovat lähes yhtä optimistisia: 32,8 prosenttia arvioi työnantajan bisnesten alkaneen elpyä.
