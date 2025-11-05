Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

5.11.2025 08:06 ・ Päivitetty: 5.11.2025 08:06

Kysely: Yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta tärkeässä tehtävässä työskentelevistä joka neljäs ei tiedä, kuinka työnteko on varmistettu häiriötilanteessa

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Joka neljäs yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta tärkeässä tehtävässä työskentelevä ei tiedä, kuinka työnteko on varmistettu häiriötilanteessa. Asia selviää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) teettämästä kyselytutkimuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kyselyyn vastanneista noin tuhannesta suomalaisesta 130 kertoi työskentelevänsä yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta merkittävässä tehtävässä. Näin vastanneista alle viidennes kertoi, ettei pysty jatkamaan töitä työpaikallaan häiriötilanteessa.

-  Tuloksista nousee selvästi esille se, että työnantajien olisi tärkeää viestiä työntekijöille, kuinka työn jatkuvuus varmistetaan häiriötilanteissa, SPEKin varautumispäällikkö Markus Latva-aho sanoo tiedotteessa.

– Jotta yhteiskunta pyörii mahdollisimman normaalisti häiriötilanteesta huolimatta, monien meistä on jatkettava työntekoa ja arkea. Tämä vaatii sitä, että niin yrityksissä kuin yksilötasolla oma tärkeys on tunnistettu ja varautumistoimenpiteitä on tehty riittävästi, varautumisasiantuntija Roope Siirtola Huoltovarmuuskeskuksesta sanoo tiedotteessa.

Tiedotteessa kuvataan tilannetta, että jos esimerkiksi varhaiskasvatuksen ammattilainen ei pääse sähkökatkon aikana töihin, voi polttoainekuljettaja joutua jäämään kotiin omia lapsiaan hoitamaan ja näin sairaala ei saa polttoainetta varageneraattoreihin.

– Tällaisia ketjuja on yhteiskunnassa paljon ja siksi kaikkien kannattaa varautua, ettei ole se heikoin lenkki, Siirtola sanoo.

Taloustutkimus laitos keräsi vastauksia 17-79-vuotiailta Suomen asukkailta internetpaneelissa keväällä. Aineiston virhemarginaali 95 prosentin luotettavuustasolla on 3,1 prosenttia suuntaansa.

VERRATTUNA edellisten kyselyiden tuloksiin, suomalaiset ovat varautuneempia ja varautumistieto on tavoittanut yhä useamman. Lähes kaikki vastaajat suhtautuivat myönteisesti tai neutraalisti väitteeseen, että omatoimisella varautumisella on merkittävä rooli yhteiskunnan toimivuuden kannalta vakavissa häiriötilanteissa.

Vastaajista 85 prosentilta löytyi kotoa ruokaa ja 35 prosentilta pullovettä kolmeksi päiväksi. Patteriradio löytyy joka toiselta vastaajalta.

Reilu puolet vastaajista arvioi kotivaransa vastaavan kansallista 72 tuntia -suositusta ja uskoi selviytyvänsä kolme vuorokautta tai pidempään häiriötilanteissa. Noin kolmannes hyvin varautuneeksi itsensä arvioivista ei kuitenkaan ole varautunut pitkäaikaiseen sähkökatkoon ja vedenjakeluhäiriöön.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Ahti Kaario

Tiede ja teknologia
4.11.2025
Arkistolöytö: Tällaisia ydinaseharjoituksia Suomella oli jo YYA-aikana
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
5.11.2025
Arvio: Ensin Anna Eriksson, nyt Herra Ylppö - näin vätysmies putoaa pohjalle eron jälkeen
Lue lisää

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
4.11.2025
Kiista Niinistön ja Marinin Nato-muistoista on turha: molemmat olivat lähellä epäonnistua
Lue lisää

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
4.11.2025
Arvio: Uutuuskirja etsii vastausta, miksi ja miten Suomi päätyi Hitlerin Saksan liittolaiseksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU