Kyselytunti hiillosti hallitusta: Mihin piilotitte loput soteleikkauksista?

Hallituksen tekemät säästöt sosiaali- ja terveyspalveluihin nousivat torstaina eduskunnan kyselytunnin ykkösaiheeksi, kun valtiovarainministeriö (VM) julkaisi listan leikkauskohteista vain puolisen tuntia ennen kyselytunnin alkua. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeriön mukaan esimerkiksi vammaispalvelulakia muuttamalla hallitus aikoo saada 20 miljoonan euron säästön. Kotihoidosta aiotaan leikata 16,2 miljoonaa euroa ”teknologiaa hyödyntämällä”.

Oppositio arvosteli hallituksen edelleen piilottavan tietoja siitä, miten se aikoo säästää sata miljoonaa sosiaalihuollosta. Ministeriön tiedotteessa todettiin sosiaalihuollon uudistamistyötä jatkettavan.

- Te edelleen piilotatte sadan miljoonan säästöt ja leikkaukset. Ette edelleenkään kerro, mistä ne löytyvät, sanoi pääoppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

Lindtman kysyi, miksi hallitus ei kerro suomalaisille leikkauksista ennen vaaleja.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi kritiikkiin toteamalla, että säästöt halutaan valmistella huolella.

- Se on kymmenen miljardin kokonaisuus, ja tämä on yksi prosentti, jonka me yritämme löytää ja löydämme siitä säästöjä, Orpo sanoi.

ERITYISESTI kotihoitoon ja vammaispalveluihin tehtävät säästöt hiersivät oppositiota.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen halusi tietää, mitä teknologian hyödyntäminen vanhustenhoidossa tarkoittaa.

- Onko se läppäreitä hoitajien sijaan 100-vuotiaille ihmisille? Kurvinen kysyi.

Eniten hän sanoi keskustaa kuitenkin häiritsevän 16 miljoonan leikkaamisen vammaisilta.

Vihreiden Inka Hopsun mukaan kotihoidon varassa olevien ikäihmisten kunto heikkenee samalla kun hyvinvointialueet ovat jo nyt joutuneet kiristämään sitä, ketkä kotihoidon apua saavat.

- Miten tämä yhtälö oikein toimii, hallitus, teidän mielestänne: yhä huonommassa kunnossa olevat vanhukset, yhä ikääntyneemmät ja yhä vähemmällä palvelulla siellä kotona, Hopsu kysyi.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoi hallituksen haluavan kehittää ikäihmisten palveluja ja kotihoitoa kokonaisuutena.

- Teknologia ei voi korvata ihmistä ihmiselle, se meidän on tärkeää muistaa, mutta teknologiaa me voimme hyödyntää tässä.

Ikonen nosti esimerkiksi lääkerobotit, joita on jo käytössä.

- Ne tuovat lääketurvallisuutta ikäihmisten hoitoon. Lääkerobotti voi hälyttää omaisen tai kotihoidon, jos ihminen ei ole ottanut lääkettä, Ikonen sanoi.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan vanhusten kotipalvelut turvataan mahdollisimman hyvin ja turvallisesti. Pääministeri Orpo sanoi, että teknologian käyttö vanhuspalveluissa on asiantuntijoiden suositus.

VM:N LEIKKAUSUUNNITELMISTA ilmenee, että hallitus aikoo myös ”keventää ja joustavoittaa” lastensuojeluyksiköiden päivystyssääntöjä. Tämäkään ei oppositiota miellyttänyt.

- Leikkaatte siis lastensuojelusta lisää. Tiedättekö, mitä vaikutuksia sillä on lapsille ja nuorille maassamme? Tiedättekö, miltä nämä leikkaukset tuntuvat lapsiperheissä, joissa apua ollaan vailla, SDP:n edustaja Timo Suhonen kysyi.

Vastuuministeri Kaisa Juuson (ps.) ollessa sairauslomalla kysymykseen vastasi Grahn-Laasonen, joka sanoi lastensuojelun olevan hallituksen erittäin tärkeä uudistuksen kohde.

- Se, mihin tässä listassa viitataan, on sen tyyppisiin asioihin, että jos meillä on kaksi lastensuojeluyksikköä vierekkäin, voidaan järjestää yhdessä näiden yksiköiden yöpäivystys, Grahn-Laasonen sanoi.

Orpo puolusteli VM:n julkaisemaa paperia toteamalla, että hallitus torppasi useita virkamiesten esittämiä leikkauksia.

- Nämä ovat samat luvut, jotka me olemme päättäneet aikaisemmin, mutta me haemme niille inhimillisemmän kohteen kuin esimerkiksi virkapohjassa on esitetty, Orpo sanoi.

Tämä perustelu ei oppositiolle kelvannut.

- Kun te olette ensin sanoneet virkamiehille, että hakekaa lisäleikkaukset, nyt te kerrotte, että te olette sankarillisesti pystyneet joitakin lisäleikkauksia torjumaan, Lindtman sanoi.